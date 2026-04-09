Sara dostala pokutu 1 000 €: Porušila pravidlo v obľúbenej destinácii

pokuta thajsko

Foto: ilustračná reprofoto, TikTok.com (@itwaspatricia) / Jules Antonio, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Michaela Olexová
Pred vstupom do akejkoľvek cudzej krajiny či odchodom na dovolenku je vždy vhodné overiť si miestne zákony.

V Grécku by ste si mali dávať pozor na to, čo presne robíte počas kempovania, turisti v plavkách by sa zas mali vyhýbať rôznym mestám vrátane portugalského letoviska Albufeira.

Pravidlá si neskontrolovala ani 43-ročná Sara Greenová z anglického Essexu. Britka dostala šialene vysokú pokutu za niečo, čo by väčšine Európanov pravdepodobne ani nenapadlo. Správu priniesol LADBible.

Z pláže rovno na políciu

Sara trávila dovolenkový deň na známej pláži Kamala v thajskom Phukete.

Kým sa zabávala so svojím partnerom a deťmi, vytiahla elektronickú cigaretu. Podľa jej slov na pláži fajčili aj ostatní. E-cigarety dokonca ktosi predával, takže si myslela, že ide o bežnú záležitosť.

„Len sme tam sedeli, slnili sa a fajčili. Odrazu za nami stoja policajti. Prikázali nám, aby sme cigarety okamžite odovzdali. Potom nám povedali, že musíme ísť s nimi,“ opisuje Sara.

Foto: Pexels

Policajti odviedli jej partnera na stanicu, zatiaľ čo Sara s deťmi zostala pred budovou. Neskôr im povedali, že ráno ich čaká súd. To rodinu „veľmi vyplašilo“. O približne 20 minút sa partner vrátil a oznámil jej, že musia zaplatiť pokutu 40-tisíc thajských bahtov za osobu (približne 1 067 eur).

„Môj partner vedel z bankomatu vybrať len polovicu sumy, ale chvalabohu to stačilo a dali nám pokoj. Varovali nás, že ak sa to stane znovu, už nám nebudú vedieť pomôcť,“ dodala Sara.

V Thajsku platí zákaz e-cigariet

Podľa portálu Tobacco Control Laws platí v Thajsku zákaz fajčenia vo všetkých vnútorných verejných priestoroch, na pracoviskách a v hromadnej doprave. Vonkajší zákaz sa vzťahuje na miesta určené na cvičenie a šport, verejné parky, zoologické a zábavné parky, detské ihriská a trhy.

Čo sa týka elektronických cigariet, tie sú v krajine zakázané úplne. Porušenie zákazu sa prísne trestá; ak vás s ňou prichytia, hrozí vám vysoká pokuta či dokonca väzenie.

@itwaspatricia Two run ins with the police in 3 days 😳 got to have your whits about you out here that’s for sure! #thailandtiktok #policeoftiktok #thailan #fy ♬ original sound – Sara

Zákaz vstúpil do platnosti najmä preto, že podľa vlády elektronické cigarety podporujú rozvoj fajčenia. Voňavá alternatíva klasických cigariet láka mladých ľudí, ktorí namiesto využitia e-cigariet ako pomoci pri odvykaní, naopak, fajčiť začínajú.

O téme elektronických cigariet a ich vplyve na mládež už v minulosti diskutovali aj slovenskí poslanci, dokonca aj v minulom roku.

