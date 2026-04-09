Sara dostala pokutu 1 000 €: Porušila pravidlo v obľúbenej destinácii

V Grécku by ste si mali dávať pozor na to, čo presne robíte počas kempovania, turisti v plavkách by sa zas mali vyhýbať rôznym mestám vrátane portugalského letoviska Albufeira.
Pravidlá si neskontrolovala ani 43-ročná Sara Greenová z anglického Essexu. Britka dostala šialene vysokú pokutu za niečo, čo by väčšine Európanov pravdepodobne ani nenapadlo. Správu priniesol LADBible.
Z pláže rovno na políciu
Sara trávila dovolenkový deň na známej pláži Kamala v thajskom Phukete.
Kým sa zabávala so svojím partnerom a deťmi, vytiahla elektronickú cigaretu. Podľa jej slov na pláži fajčili aj ostatní. E-cigarety dokonca ktosi predával, takže si myslela, že ide o bežnú záležitosť.
„Len sme tam sedeli, slnili sa a fajčili. Odrazu za nami stoja policajti. Prikázali nám, aby sme cigarety okamžite odovzdali. Potom nám povedali, že musíme ísť s nimi,“ opisuje Sara.
Policajti odviedli jej partnera na stanicu, zatiaľ čo Sara s deťmi zostala pred budovou. Neskôr im povedali, že ráno ich čaká súd. To rodinu „veľmi vyplašilo“. O približne 20 minút sa partner vrátil a oznámil jej, že musia zaplatiť pokutu 40-tisíc thajských bahtov za osobu (približne 1 067 eur).
„Môj partner vedel z bankomatu vybrať len polovicu sumy, ale chvalabohu to stačilo a dali nám pokoj. Varovali nás, že ak sa to stane znovu, už nám nebudú vedieť pomôcť,“ dodala Sara.
V Thajsku platí zákaz e-cigariet
Podľa portálu Tobacco Control Laws platí v Thajsku zákaz fajčenia vo všetkých vnútorných verejných priestoroch, na pracoviskách a v hromadnej doprave. Vonkajší zákaz sa vzťahuje na miesta určené na cvičenie a šport, verejné parky, zoologické a zábavné parky, detské ihriská a trhy.
Čo sa týka elektronických cigariet, tie sú v krajine zakázané úplne. Porušenie zákazu sa prísne trestá; ak vás s ňou prichytia, hrozí vám vysoká pokuta či dokonca väzenie.
Zákaz vstúpil do platnosti najmä preto, že podľa vlády elektronické cigarety podporujú rozvoj fajčenia. Voňavá alternatíva klasických cigariet láka mladých ľudí, ktorí namiesto využitia e-cigariet ako pomoci pri odvykaní, naopak, fajčiť začínajú.
O téme elektronických cigariet a ich vplyve na mládež už v minulosti diskutovali aj slovenskí poslanci, dokonca aj v minulom roku.
