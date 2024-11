Zakážu jednorazové elektronické cigarety? Poslancom sa v mnohých ohľadoch nepáčia, sú neekologické a lákajú deti

Predaj ochutených nikotínových výrobkov a jednorazových elektronických cigariet by sa mohol zakázať. Vyplýva to z návrhu novely zákona o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov, ktorú do Národnej rady (NR) SR predložili poslanci koaličnej strany Smer-SD. Chcú tak znížiť atraktívnosť nikotínových výrobkov pre mladistvých.

Článok pokračuje pod videom ↓

„Cieľom predloženej regulácie je minimalizovať dostupnosť žiadaných foriem elektronických cigariet medzi maloletými, a to aj z dôvodu výsledkov kontrol Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI), ktoré potvrdzujú, že mladiství sa k týmto výrobkom vedia dostať pomerne jednoducho,“ uviedli poslanci.

Zo zákazu predkladatelia navrhli vyňať mentolovú, mätovú a tabakovú príchuť. „Chápeme, že niektoré príchute, ktoré nie sú vyhľadávané mladistvými, majú význam pre dospelých spotrebiteľov týchto výrobkov, pre ktorých môžu byť prostriedkom na ceste prestať fajčiť,“ vysvetlili. Mladí podľa nich preferujú ovocné, sladké a cukrovinkové príchute.

Jednorazové elektronické cigarety chcú poslanci zakázať pre ich obľúbenosť medzi mladou generáciou a ekologickú záťaž. Podľa nich ponuka na trhu nikotínových výrobkov preukázala, že spoločnosti sa snažia osloviť predovšetkým deti. „Navrhujeme, aby sa na obaloch nemohli uvádzať prvky, ktoré by ich atraktivitu pre mladistvých zvyšovali, ako napríklad rôzne kresby, polepy, popisy, ktoré by pripomínali potravinu, kozmetický prípravok alebo hračku,“ doplnili predkladatelia.

Pri predaji tabakových výrobkov určených na fajčenie navrhujú zakázať poskytovať spotrebiteľovi akékoľvek ekonomické výhody. Predajca bezdymových tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov podľa návrhu nebude môcť poskytovať spotrebiteľovi odmeny k nákupu vo forme tovaru alebo služieb, ktoré s ich používaním priamo nesúvisia.

„Zároveň sa zamedzí poskytovaniu odmien vo forme alkoholických nápojov, čo je pre spotrebiteľov v súčasnosti jedna z najatraktívnejších odmien,“ vysvetlili poslanci.

Súčasná právna úprava by sa mohla rozšíriť aj o uloženie pokuty SOI fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe, ktorá nerešpektuje zákaz alebo obmedzenie predaja tabakových a nikotínových výrobkov. SOI by mohla ukladať sankcie výrobcom, dovozcom alebo distribútorom nikotínových výrobkov až do výšky 50-tisíc eur.