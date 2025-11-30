Vodiči, máme pre vás dobrú správu. Frekventovaný úsek diaľnice D1 je opäť prejazdný, jeho uzávera sa skončila

Ilustračná foto: NDS

Jakub Baláž
TASR
Uzávera bola podľa NDS nevyhnutná.

Uzávera diaľnice D1 v smere do Bratislavy, ktorá sa začala v sobotu (29. novembra) doobeda, sa skončila. TASR o tom informovala mediálna komunikácia Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS). Úsek v smere do Bratislavy, medzi križovatkou Bernolákovo a Zlatými pieskami, je opäť prejazdný.

Novembrová uzávera D1 v smere do Bratislavy sa skončila. V rámci približne 24 hodín sa podarilo preznačiť vodorovné dopravné značenie, presunúť zvodidlá a umožniť tak pokračovanie rekonštrukcie pôvodného telesa D1,“ priblížila NDS. Uzávera bola podľa NDS nevyhnutná na presmerovanie dopravy na rekonštruovanú diaľnicu.

Presmerovaním sa podľa diaľničiarov zjednodušil a sprehľadnil vstup do hlavného mesta od Trnavy. Rozšírenie, modernizácia a prepojenie diaľnice D1 s D4 predstavuje podľa NDS najvýznamnejšiu investíciu do cestnej infraštruktúry na západnom Slovensku.

Po dokončení prác vznikne na úseku plnohodnotná diaľnica. Prepojenia D1 s obchvatom už dnes odbremeňujú hlavné mesto od tranzitnej nákladnej dopravy,“ priblížila.

