Vodiči, máme pre vás dobrú správu. Frekventovaný úsek diaľnice D1 je opäť prejazdný, jeho uzávera sa skončila

Uzávera diaľnice D1 v smere do Bratislavy, ktorá sa začala v sobotu (29. novembra) doobeda, sa skončila. TASR o tom informovala mediálna komunikácia Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS). Úsek v smere do Bratislavy, medzi križovatkou Bernolákovo a Zlatými pieskami, je opäť prejazdný.
„Novembrová uzávera D1 v smere do Bratislavy sa skončila. V rámci približne 24 hodín sa podarilo preznačiť vodorovné dopravné značenie, presunúť zvodidlá a umožniť tak pokračovanie rekonštrukcie pôvodného telesa D1,“ priblížila NDS. Uzávera bola podľa NDS nevyhnutná na presmerovanie dopravy na rekonštruovanú diaľnicu.
Presmerovaním sa podľa diaľničiarov zjednodušil a sprehľadnil vstup do hlavného mesta od Trnavy. Rozšírenie, modernizácia a prepojenie diaľnice D1 s D4 predstavuje podľa NDS najvýznamnejšiu investíciu do cestnej infraštruktúry na západnom Slovensku.
„Po dokončení prác vznikne na úseku plnohodnotná diaľnica. Prepojenia D1 s obchvatom už dnes odbremeňujú hlavné mesto od tranzitnej nákladnej dopravy,“ priblížila.
