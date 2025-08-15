S týmito znameniami by ste sa nikdy nemali dostať do potýčky. Hádky s nimi trvajú roky a nevyhráte ich

Každé znamenie zverokruhu reaguje na nepriazeň osudu a konflikty inak, či už v dobrom alebo v zlom. Poznanie najsilnejších znamení zverokruhu v boji a astrologických znamení, s ktorými by ste sa nikdy nemali zapliesť do hádky, vám pomôže zistiť, ako k nim pristupovať.
Ako uvádza portál Your Tango, keď ide o hádavosť, niektoré znamenia sú viac nevrlé než ostatné. Osobnosť znamenia zverokruhu nie je len indikátorom ich konania, ale aj ich reakcií; astrológia môže odhaliť, ako každé znamenie reaguje na ostatné, keď sa necítia práve najlepšie. Vezmime si napríklad Leva a Raka – dve znamenia zverokruhu, ktoré sú v hádkach najmocnejšie. Sú totiž agresívni bojovníci, ktorí sa budú brániť až do samého konca.
Škorpión: Hádky s ním trvajú roky
Znamenie Škorpióna je prirodzene na prvom mieste ako znamenie, s ktorým sa rozhodne nechcete dostať do konfliktu.
Nie je to tým, že by boli najagresívnejším znamením (to je zvyčajne Lev), ale skôr tým, že majú veľký problém odpustiť veci, ktoré sa raz stali. Ak sa dostanete do hádky so Škorpiónom, nezabudne na to, aj keď sa bude správať normálne.
Škorpióni ani tak netúžia po pomste, sú však najtemnejší a najcitlivejší, keď sa cítia kritizovaní alebo nespravodlivo odsúdení. Nemali by ste sa báť intenzity hnevu Škorpióna, ale jeho trvania. V ich mysli budú vaše hádky trvať roky.
