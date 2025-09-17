S pokutami na politickej scéne sa roztrhlo vrece: Jednu už dostalo aj PS, konaniu čelia aj Demokrati

Foto: SITA – AP

Nina Malovcová
TASR
Alternatíva pre Slovensko nezverejnila dary ani pôžičky.

Opozičné hnutie Progresívne Slovensko (PS) dostalo od štátnej volebnej komisie pokutu vo výške 110 eur za to, že prijalo peňažné dary z Českej republiky. Komisia o tom rozhodla na minulotýždňovom zasadnutí, uznesenie je zverejnené na webe ministerstva vnútra.

Konaniu za prijatie darov v rozpore so zákonom čelia napríklad aj mimoparlamentní Demokrati či mimoparlamentná strana Team Bratislava. Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán rozhodla o tom, že PS porušilo zákon o politických stranách, pretože v roku 2024 prijalo dary v celkovej výške 55 eur od osôb, ktoré nemajú trvalý pobyt na Slovensku.

Dary od troch osôb z Českej republiky

Išlo o príspevky od troch osôb z Českej republiky vo výške 15, 30 a 10 eur. Demokrati čelia podozreniu, že koncom roka 2024 prijali 100 eur od občianskeho združenia s názvom Občianske združenie na rozvoj vedy, techniky a výskumu TechPark, čím mohlo dôjsť k porušeniu zákona.

Foto: TASR – Pavel Neubauer

Dary a iné bezodplatné plnenia totiž nesmú strany prijať ani od občianskych združení. Štátna komisia na zasadnutí 8. septembra prerokovala aj vyjadrenie strany Team Bratislava k podozreniu z prijatia daru vo výške 8000 eur od právnickej osoby, ktorá má sídlo v zahraničí.

Podozrivý dar pre Team Bratislava

Ide o právnickú osobu Friedrich-Naumann-Stiftung (vo výročnej správe strany za rok 2024 označená ako Friedrich Naumann Foundation for Freedom), ktorá má sídlo v Českej republike. Team Bratislava prijal tento dar v septembri 2024. Komisia začala voči strane konanie, pretože prijala dar od právnickej osoby, ktorá má sídlo v zahraničí, čím mohlo dôjsť k porušeniu zákona o politických stranách.

Pokutu 5000 eur dostala mimoparlamentná strana Alternatíva pre Slovensko za to, že ani po opakovaných kontrolách nemala na svojom webe zverejnený zoznam osôb, ktoré v roku 2024 prispeli na jej činnosť peňažným darom alebo členským príspevkom, ktorých suma je vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy, alebo nepeňažným darom alebo iným bezodplatným plnením, ktorých hodnota je vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy.

Nedostatky pri zverejňovaní údajov

Komisia tiež strane vyčíta, že oznámenia ani zoznamy nemala prístupné na svojom webe najmenej päť rokov. Ďalšiu pokutu vo výške 5000 eur dostala strana za to, že na svojom webe nemala údaje o pôžičkách prijatých v roku 2024. Išlo o viaceré pôžičky vo výške 2350 eur, 2000 eur, 6500 eur a 7000 eur.

