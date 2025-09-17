Už je jasné, ktoré domácnosti dostanú energopomoc: To, či majú Slováci nárok, zistia elektronicky

Ilustračná foto: SITA - Úrad vlády SR/SITA - Úrad vlády SR

Roland Brožkovič
TASR
SITA
Kabinet Roberta Fica požiadal parlament o prerokovanie v skrátenom legislatívnom konaní.

Energopomoc pre obyvateľov bude poskytovaná prostredníctvom určenia ceny v elektroenergetike, plynárenstve alebo tepelnej energetike a podmienok ich uplatnenia alebo prostredníctvom energopoukážok.

Nárok na pomoc budú mať domácnosti, ktorých príjem bude nižší, ako stanoví nariadenie vlády. Vyplýva to z návrhu zákona o adresnej energopomoci, ktorý v stredu schválila vláda. Kabinet Roberta Fica (Smer-SD) zároveň požiadal parlament o prerokovanie v skrátenom legislatívnom konaní.

„Cieľom návrhu zákona je zabezpečiť vhodný a primeraný právny a inštitucionálny rámec na poskytovanie pomoci so zvýšenými cenami energií (elektrina, plyn a teplo) energetickým domácnostiam v rozsahu a forme ustanovenej nariadením vlády,“ uviedlo Ministerstvo hospodárstva (MH) SR v dôvodovej správe k zákonu.

Nárok zistíte elektronicky

Návrh zákona upravuje podmienky pre vznik a zánik práva na adresnú energopomoc, právne vzťahy pri poskytovaní adresnej energopomoci, práva a povinnosti subjektov pri poskytovaní adresnej energopomoci.

O tom, že kto má nárok na energopomoc, a v akej forme, bude domácnosti informovať MH elektronicky. Ten, komu nebola poskytnutá adresná energopomoc, môže túto skutočnosť namietať do 60 dní odo dňa, kedy vzniklo alebo malo vzniknúť právo na adresnú energopomoc, alebo odo dňa doručenia energopoukážky, ak sa namieta výpočet hodnoty energopoukážky.

Ilustračná foto: Pixabay / Unsplash

Nariadením vlády bude stanovený okrem iného druh pobytu na adrese odberného miesta, ktorý musí spĺňať fyzická osoba tvoriaca energetickú domácnosť, rozsah údajov, z ktorých sa vypočíta príjem na účely výpočtu bonity energetickej domácnosti či podrobnosti o spôsobe výpočtu bonity energetickej domácnosti a výpočet koeficientu veľkosti energetickej domácnosti.

Na energopomoc by malo ísť v budúcom roku zhruba 425 mil. eur. Podľa ministerky Sakovej, stále je v hre, že nám aspoň časť energopomoci preplatia z nevyužitých eurofondov. „Koncom tohto týždňa by malo byť zasadnutie dvoch direktorátov pre energetiku a regionálny rozvoj, kde budú jednotlivé formy, akým spôsobom využijeme eurofondy na preplatenie energopomoci. Bude to diskutované koncom tohto týždňa v Bruseli. Je viacero variantov,“ konštatovala Saková s tým, že o všetkom podstatnom bude verejnosť informovať po uzvaretí dohody.

Ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) po rokovaní vlády spresnila, že ide o inštitucionálny a právny návrh zákona, ktorý definuje práva na vznik a zánik energetickej adresnej energopomoci a zároveň definuje práva aj povinnosti jednotlivých subjektov štátnej správy, ktoré budú spolupracovať na poskytnutí tejto adresnej energopomoci.

Nariadenie bude vláda podľa ministerky väčšinou schvaľovať na obdobie jedného roka. Na základe tohto zákona bude môcť vláda pred začiatkom kalendárneho roka vždy schváliť nariadenie, ktoré bude definovať podmienky, ktoré sa tak môžu z roka na rok meniť.

