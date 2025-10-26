Veľká chyba úradov: Odsúdený muž bol omylom prepustený, polícia ho musela opätovne zadržať

Londýnska polícia v nedeľu oznámila, že zatkla odsúdeného žiadateľa o azyl, ktorý bol omylom prepustený z väzenia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
Mestská polícia uviedla, že zatkla etiópskeho štátneho príslušníka Hadúša Gerberslasieho Kebatua v oblasti Finsbury Park v severnej časti Londýna.
Prepustený bol omylom
Britské médiá informovali, že Etiópčan bol nesprávne zaradený medzi väzňov určených na prepustenie, namiesto toho, aby ho presunuli do detenčného centra pre migrantov. Úrady uviedli, že v piatok popoludní dostali upozornenie, že Kebatu bol omylom prepustený z väzenia v Chelmsforde v Essexe.
One day, there will be a Netflix film about Hadush Kebatu’s adventures in London.
The man who doesn’t even know he’s being hunted by the police and keeps trying to go back to the same prison while repeatedly getting rejected at the door. pic.twitter.com/y2kuT9oRb2
— Mahyar Tousi (@MahyarTousi) October 25, 2025
Krátko nato prišla informácia, že ho videli nastupovať do vlaku. Väzenská služba následne spustila vyšetrovanie a jeden z väzenských úradníkov bol dočasne zbavený výkonu svojej funkcie.
Kebatu bol v septembri odsúdený na rok väzenia za päť trestných činov, vrátane sexuálneho napadnutia 14-ročného dievčaťa, len týždeň po tom, čo prišiel loďou do Anglicka.
Jeho prípad spustil vlnu protestov
Jeho zatknutie začiatkom tohto roka vyvolalo vlnu protimigračných protestov v Londýne a iných mestách. V čase spáchania skutku bol Kebatu ubytovaný v Bell Hotel v meste Epping severovýchodne od Londýna spolu s približne ďalšími 130 žiadateľmi o azyl. Viaceré protesty sa zamerali práve na tento hotel. Na niektorých demonštráciách sa zúčastnili aj extrémne pravicoví aktivisti a protesty prerástli do násilnejších nepokojov.
Skupina Stand Up to Racism (Postavte sa proti rasizmu) zase organizovala protidemonštrácie, ktorých cieľom bolo vyjadriť odpor voči rasovej nenávisti a útokom voči migrantom.
