Ryanair zvyknutý šetriť teraz počíta straty: Úrad hovorí o zneužívaní trhu, pokuta presiahla štvrť miliardy

Ilustračná foto: SITA/AP

Nina Malovcová
SITA
Ryanair dostal v Taliansku tvrdú pokutu.

Taliansky úrad pre hospodársku súťaž v utorok oznámil, že udelil nízkonákladovej leteckej spoločnosti Ryanair pokutu vo výške viac ako 255 miliónov eur za údajné zneužívanie dominantného postavenia na blokovanie prístupu cestovných kancelárií k jej službám.

Ryanair vo vyhlásení uviedol, že sa proti rozhodnutiu odvolá a označil ho za „bizarné“ a „nerozumné“. Taliansky úrad uviedol, že írsky Ryanair sa uchyľoval k „stratégii zneužívania“, svojho postavenia, ktorá sťažovala cestovným kanceláriám kombinovanie letov spoločnosti Ryanair s inými službami medzi rokom 2023 a minimálne aprílom 2025.

Úrad opisuje stratégiu zameranú na obmedzenie predaja

Cieľom stratégie „bolo zablokovať, sťažiť, skomplikovať alebo predražiť (ekonomicky alebo technicky) cestovným kanceláriám nákup letov spoločnosti Ryanair na webovej stránke ryanair.com… či už v kombinácii s letmi ponúkanými inými leteckými spoločnosťami alebo inými cestovnými a poisťovacími službami,“ napísal vo svojom stanovisku taliansky úrad pre hospodársku súťaž.

Antimonopolný úrad riešil aj prípad spoločnosti Apple

Tento krok prichádza deň po tom, čo antimonopolný orgán udelil americkému technologickému gigantovi Apple pokutu 98 miliónov eur a obvinil ho zo zneužívania dominantného postavenia na trhu s mobilnými aplikáciami.

Ryanair je podľa úradu pre civilné letectvo zďaleka najväčším leteckým dopravcom v Taliansku s trhovým podielom 31,7 percenta, čo je výrazne viac ako 9,9 percenta, ktoré má národný letecký dopravca ITA Airways. Ten je nástupcom spoločnosti Alitalia, ktorá skrachovala v roku 2021.

