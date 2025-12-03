Nakoniec to možno nebude až taká „slayáda“: Nákup Voderadov za 17 miliónov stopli, Drucker nariadil kontrolu

Minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, poverený vedením Úradu podpredsedu vlády SR pre Plán obnovy a znalostnú ekonomiku (ÚPPV), Tomáš Drucker (Hlas-SD) nariadil ešte minulý týždeň hĺbkovú a komplexnú kontrolu o nadobudnutí priestorov pre Národné inovačné a technologické centrum (NITC). V stredu o tom informoval ÚPPV. O podozrivom nákupe sme vás informovali v našom článku.
„Súčasne minister nariadil zastavenie všetkých relevantných úkonov a procesov, aby sa zabránilo akýmkoľvek ďalším krokom až do momentu, kým nebude jasne potvrdený súlad so zákonom, internými predpismi a zásadami transparentného hospodárenia,“ uviedol úrad.
Kontrola má preskúmať proces vytvorenia NITC a všetky realizované úkony, verejnú obchodnú súťaž a nadobudnutia nehnuteľnosti, ale aj rozhodovania vedúce k výberu a k uzatvoreniu zmluvných vzťahov, znaleckých posudkov, finančných a právnych aspektov nadobudnutia či preveriť existenciu možných konfliktov záujmov či rizík.
Drucker očakáva plnú súčinnosť
Drucker zároveň nariadil, aby všetky útvary poskytli plnú súčinnosť a neodkladne odovzdali požadovanú dokumentáciu. „Výsledky kontroly budú podkladom k ďalším úkonom a rozhodnutiam Úradu podpredsedu vlády a verejnosť bude o výsledkoch kontroly bezodkladne informovaná,“ dodal ÚPPV.
Projekt NITC kritizovalo opozičné hnutie Progresívne Slovensko. Poslanci za PS tvrdili, že objekt bývalého outletu vo Voderadoch bol predražený, nakoľko ho majitelia nedokázali predať v niekoľkých kolách dražby ani za rádovo jednotky miliónov eur. Štát ale na vznik NITC prispel podľa PS sumou 16,9 milióna eur.
Nového majiteľa si komplex našiel až v lete 2020, keď ho kúpila spoločnosť Koruna Finance podnikateľa Gustáva Lacu. Známy biznismen ho teraz predáva štátu za 17 miliónov eur. Ako upozornila 360tka.sk, okolo transakcie sa vynorilo viacero otáznikov vrátane samotnej ceny.
Za firmami Koruna Finance, respektíve Voderady Properties, stojí okrem Gustáva Lacu aj jeho dcéra – známa influencerka Ema Lacová. Tá sa ako členka dozornej rady pre 360tku vyjadrila svojsky. „To je asi úplna slayáda potom. Ja vám viem len povedať, že je to slayáda, že je to topka,“ uviedla. Samotný Laca sa k aktuálnym otázkam nevyjadril.
Nahlásiť chybu v článku