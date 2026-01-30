Rusko vysiela do USA svojho vyslanca. Stretne sa tam s Trumpovými zástupcami

Foto: SITA/AP

Tomáš Mako
TASR
Vyslanec prezidenta Putina vycestuje do Miami.

Osobitný vyslanec ruského prezidenta Vladimira Putina Kirill Dmitrijev odcestuje v sobotu do Miami. Agentúra Reuters s odvolaním sa na svoje dva zdroje v piatok informovala, že sa tam stretne s členmi administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa, píše TASR.

O deň neskôr by sa malo konať rokovanie o ukončení vojny

Len o deň neskôr – v nedeľu – by sa v metropole Spojených arabských emirátov (SAE) Abú Zabí malo konať druhé kolo rokovaní o ukončení vojny na Ukrajine. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ale tvrdí, že termín aj miesto ďalšieho stretnutia vyjednávačov sa ešte môžu zmeniť. Ovplyvniť to podľa neho môže vývoj medzi USA a Iránom.

Šéf americkej diplomacie Marco Rubio v stredu oznámil, že Trumpovi vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner, ktorí boli na prvom kole rozhovorov v Abú Zabí, sa na najbližšej schôdzke v arabských emirátoch nezúčastnia.

