OSN je na pokraji finančného kolapsu, upozornil generálny tajomník Guterres. Krajiny vyzval konať

Valné zhromaždenie OSN v New Yorku, Foto: SITA/AP

Tomáš Mako
TASR
Financie OSN ovplyvnil aj americký prezident Donald Trump.

Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres v piatok varoval, že organizácia je na pokraji finančného kolapsu a vyzval krajiny, aby zaplatili svoje príspevky.

TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„Buď si všetky členské štáty splnia svoje povinnosti a zaplatia v plnej výške a včas, alebo musia zásadným spôsobom prehodnotiť naše finančné pravidlá, aby sa zabránilo bezprostrednému finančnému kolapsu,“ napísal generálny tajomník v liste.

Škrty v príspevkoch zo strany USA

Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa v uplynulých mesiacoch znížila financovanie niektorých agentúr OSN a odmietla alebo oneskorila niektoré povinné príspevky. „Rozhodnutia nesplniť povinné príspevky, ktoré financujú významnú časť schváleného rozpočtu, boli teraz formálne oznámené,“ pokračoval Guterres.

Americký prezident Donald Trump, Foto: SITA/AP

„Súčasný vývoj je neudržateľný. Vystavuje organizáciu štrukturálnemu finančnému riziku,“ upozornil generálny tajomník.

AFP vysvetľuje, že OSN čelí už roky veľkým problémom, pretože niektoré členské štáty neplatia svoje povinné príspevky v plnej výške, zatiaľ čo iné ich neplatia včas. Následkom je fakt, že organizácia tak nemôže prijímať nových zamestnancov a obmedzuje svoje misie.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Zomrela herečka, ktorá stvárnila Kevinovu mamu vo filmoch Sám doma. Mala 71 rokov

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Strčil prsty do vagíny a pozrel sa dnu, keď sa to považovalo za nechutné: Otec gynekológie experimentmi mučil otrokyne
Extrémni vedci
Strčil prsty do vagíny a pozrel sa dnu, keď sa to považovalo za nechutné: Otec gynekológie experimentmi mučil otrokyne
Tomáš o práci na luxusnej jachte: Plat juniorov začína na 3 000 €, riešil som aj mŕtvolu na palube
Slováci a Česi v zahraničí
Tomáš o práci na luxusnej jachte: Plat juniorov začína na 3 000 €, riešil som aj mŕtvolu na palube
Našli sme jedno z najlacnejších lyžiarskych stredísk u susedov: Ubytovanie nájdete od 35 eur
Našli sme jedno z najlacnejších lyžiarskych stredísk u susedov: Ubytovanie nájdete od 35 eur
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože
Na nože
Takmer 60 eur za obed, odchádzali sme nespokojní: Boli sme v reštaurácii z novej epizódy Na nože
Veterinárka Mária Poláčková: Eutanázia je posledný akt lásky, nie zlyhanie. Ľudia zvieratá poľudšťujú
Domáci miláčikovia
Veterinárka Mária Poláčková: Eutanázia je posledný akt lásky, nie zlyhanie. Ľudia zvieratá poľudšťujú
Už keď nastupovali, boli v podstate mŕtvi. Osudný let raketoplánu Challenger trval iba 73 sekúnd
Už keď nastupovali, boli v podstate mŕtvi. Osudný let raketoplánu Challenger trval iba 73 sekúnd
Luana je najmladšou self-made miliardárkou. Baletka zbohatla na biznise, ktorému málokto veril, na krku má aj žaloby
Luana je najmladšou self-made miliardárkou. Baletka zbohatla na biznise, ktorému málokto veril, na krku má aj žaloby
Strčila jej hlavu do záchoda, do hrdla liala čistiace prostriedky: Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča
Strčila jej hlavu do záchoda, do hrdla liala čistiace prostriedky: Matka 10 detí dlhých 25 rokov držala v zajatí dievča
Len za 90 minút sme si užili nádherný západ slnka na najvyššom vrchu Nízkych Tatier. Obľúbená trasa vyráža v zime dych
Tip na výlet
Len za 90 minút sme si užili nádherný západ slnka na najvyššom vrchu Nízkych Tatier. Obľúbená trasa vyráža v zime dych
Šéf módnej skupiny LPP: V tomto roku otvoríme 20 nových Sinsay predajní, zavádzame aj samoobslužné pokladnice
Obchodné reťazce
Šéf módnej skupiny LPP: V tomto roku otvoríme 20 nových Sinsay predajní, zavádzame aj samoobslužné pokladnice
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Žena vážila 470 kíl, priznala, že priľahla a zabila batoľa: Namiesto trestu smrti schudla 360 kilogramov
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji. Naša redaktorka sa na rok vzdala alkoholu

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac