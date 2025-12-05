Rusko je pripravené na vojnu s Európou, tvrdí známy Putinov poskok. Už len čaká na rozkaz

Čečenský vodca Ramzan Kadyrov opäť pritvrdil vo vyjadreniach smerom k Európe. Tvrdí, že jeho jednotky sú pripravené zapojiť sa do bojov, ak by o to požiadalo ruské vedenie.
„Určite nebudeme váhať, Vladimír Vladimirovič, čakáme na rozkaz. Celé to skončí veľmi rýchlo a bude to na škodu tým, ktorí sa rozhodli rozpútať vojnu s Ruskom,“ cituje jeho slová poľský web PolsatNews.
Hnevá ho zmrazený majetok
Kadyrov zároveň reaguje na diskusie o tom, či by Západ mohol siahnuť na zmrazený ruský majetok. Taký krok označuje za spúšťač, ktorý by mohol viesť k vojne. Jeho rétorika tak ďalej pridáva na napätí, ktoré v posledných mesiacoch sprevádza vzťahy medzi Ruskom a Európskou úniou.
Ruský prezident Vladimir Putin pritom začiatkom týždňa vyhlásil, že Rusko nechce viesť vojnu s európskymi mocnosťami. Pokiaľ však Európa vojnu chce, Rusko je podľa neho pripravené bojovať. Európu tiež obvinil krátko pred stretnutím s americkými vyjednávačmi v Moskve zo snahy sabotovať rokovania o mierovom pláne pre Ukrajinu.
„Neplánujeme vojnu s Európou, ale ak Európa bude chcieť a začne, sme pripravení okamžite reagovať,“ vyhlásil Putin. Zároveň európske krajiny obvinil z toho, že bránia mierovému úsiliu amerického prezidenta Donalda Trumpa.
