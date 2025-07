Rusko chce prevziať kontrolou nad touto krajinou: Podľa prezidentky pripravuje bezprecedentné zasahovanie do volieb

Moldavská prezidentka Maia Sanduová v stredu obvinila Rusko z príprav na bezprecedentné zasahovanie do septembrových parlamentných volieb. Podľa Sanduovej sa Moskva snaží „získať svojich ľudí do budúceho parlamentu“ a plánuje na to využiť kupovanie hlasov, nelegálne financovanie cez kryptomeny a informačné manipulácie.

„Ruská federácia chce od jesene ovládať Moldavsko a pripravuje bezprecedentné zasahovanie do septembrových volieb,“ vyhlásila Sanduová na tlačovej konferencii. Podľa nej je na tieto účely vyčlenených až 100 miliónov eur, ktoré majú byť použité na kupovanie hlasov a financovanie opozície.

Sanduová upozornila aj na plánované „manipulačné kampane“, kybernetické útoky, platené násilné protesty a snahu využiť tradičné náboženské štruktúry. Prezidentka obvinila hlavné opozičné sily z toho, že využívajú ruské plány na oslabenie jej strany Akcia a solidarita (PAS), ktorá je aktuálne podľa prieskumov na čele s podporou 39 %.

Prezidentka hovorí o kupovaní hlasov a destabilizácii krajiny

Sanduová konkrétne spomenula ľudí napojených na proruského oligarchu na úteku Ilana Shora, ktorého predvlani odsúdili na 15 rokov väzenia. Podľa prezidentky Shor vedie „zločineckú skupinu“ s cieľom destabilizovať krajinu prostredníctvom protestov a siete kupovania hlasov. Sanduová tiež upozornila na ruskými peniazmi financovanú „suverenistickú“ silu, ktorá presadzuje euroskepticizmus a podriadenosť Moldavska Moskve.

„Všetky tieto projekty sú koordinované z jedného veliteľského centra v Moskve,“ zdôraznila prezidentka. Podľa prieskumov má PAS najväčšiu podporu, nasleduje proruská Socialistická strana so 14,9 %, no až 30 % voličov je naďalej nerozhodnutých. Polícia tento rok oznámila, že viac ako 140-tisíc ľudí je vyšetrovaných pre podozrenie z kupovania hlasov v prezidentských voľbách v roku 2021. Sanduová kritizovala platformu Telegram za to, že nereagovala na oznámenia o korupcii v súvislosti s kupovaním voličov.