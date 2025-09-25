Ruské vojenské lietadlá sa nebezpečne priblížili k Lotyšsku: NATO okamžite vyslalo do vzduchu maďarské gripeny

Dve bojové lietadlá JAS Gripen maďarských ozbrojených síl vzlietli vo štvrtok z litovskej vojenskej základne Šiauliai v rámci hliadkovania krajín NATO nad Baltským morom v reakcii na päť ruských vojenských lietadiel blížiacich sa k lotyšskému vzdušnému priestoru.
Podľa servera nepszava.hu to oznámilo vo štvrtok velenie vzdušných síl NATO, informuje spravodajca TASR v Budapešti. Podľa informácií NATO smerom k Lotyšsku leteli ruské lietadlá Su-30, Su-35 a tri MiG-31. „Maďarsko demonštruje svoj záväzok voči NATO v ochrane a bezpečnosti pobaltských štátov a východného krídla,“ ocenilo NATO maďarskú misiu v Pobaltí.
Maďarské gripeny v misii Baltic Air Policing
Maďarské vzdušné sily poskytujú od augusta do novembra 2025 už štvrtýkrát štyri gripeny na ochranu vzdušného priestoru Litvy, Lotyšska a Estónska v rámci misie NATO Baltic Air Policing, dodáva nepszava.hu.
Incidenty narastajú
Estónske ministerstvo zahraničných vecí v piatok oznámilo, že vzdušný priestor Estónska narušili tri ruské lietadlá typu MiG-31, ktoré sú schopné niesť hypersonické rakety Kinžal. V estónskom vzdušnom priestore zotrvali približne 12 minút. Estónsko si v reakcii na incident predvolalo ruského diplomata v Tallinne.
Estónsko sa stalo už treťou krajinou NATO, ktorá v uplynulých týždňoch hlásila narušenie svojho vzdušného priestoru Ruskom. V nedeľu totiž Rumunsko oznámilo, že jeho vzdušný priestor narušil dron počas ruského útoku na Ukrajinu. Minulý týždeň, taktiež počas útoku ruských síl na Ukrajinu, došlo k narušeniu vzdušného priestoru Poľska 19 dronmi.
V piatok tiež dvojica ruských bojových lietadiel narušila ochrannú zónu poľskej plošiny v Baltskom mori.
