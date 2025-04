Ruské satelity vypustili na obežnú dráhu záhadný objekt: Nikto netuší, na čo slúži a aká je jeho úloha

Začiatkom tohto roka bola na obežnú dráhu vyslaná trojica ruských satelitov. Jeden z nich vypustil záhadný predmet, ktorý vyvolal mnoho otázok a záujmu.

Ako informuje web Live Science, tri satelity s označením Kosmos 2581, 2582 a 2583 vypustila raketa Sojuz-2.1V z kozmodrómu Pleseck ešte 2. februára. Účel satelitov je neznámy, no vykazujú zvláštnu aktivitu. Nachádzajú sa vo výške 585 kilometrov nad Zemou.

Space Force have cataloged a new object associated with the Kosmos-2581/2582/2583 launch. It may have separated from Kosmos-2583 on Mar 18.

V marci astrofyzik Jonathan McDowell postrehol, že satelity vykonávajú operácie blízko iných objektov vo vesmíre. Na obežnej dráhe sa 18. marca tiež objavil nový objekt, ktorý pravdepodobne vypustil satelit Kosmos 2581. Rusko drží informácie ohľadom satelitov a ich činnosti v tajnosti a nevyjadrilo sa ani k týmto.

Objekty, ktoré Rusko vypustilo na obežnú dráhu, môžu plniť množstvo rôznych úloh vrátane vojenských experimentov alebo vedecké účely. Nie je ale jasné, o čo ide pri objekte z 18. marca. Mohlo by ísť o odlomený kus satelitu, no v takých prípadoch je zvyčajne možné vidieť viac úlomkov ako len jeden.

Is Russia after Elons Starlink?

On Feb. 23, Russia launched 3- satellites, Kosmos- 2581, 2582, 2583 that are acting as mysterious objects in orbit, sparking interest among space trackers and analysts.

Since then, the satellites, whose purpose is unknown, have displayed… pic.twitter.com/hDGJU5oXX9

