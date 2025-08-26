Rusi postupujú Ukrajinou: Kyjev potvrdil, že Putinovo vojsko vstúpilo do Dnepropetrovskej oblasti

Ukrajina v utorok po prvý raz potvrdila, že ruská armáda vstúpila do Dnepropetrovskej oblasti, ktorá bola dosiaľ ušetrená intenzívnych bojov. Odmietla však tvrdenia Moskvy o obsadení dvoch tamojších dedín. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
„Áno, vstúpili a prebiehajú tam teraz boje,“ uviedol pre AFP hovorca Operačno-strategického zoskupenia vojsk v Dnipre Viktor Trehubov.
Moskva prvýkrát oznámila preniknutie svojich síl do Dnepropetrovskej oblasti v júli, odkedy tvrdila, že tam obsadila viaceré obce. Na túto oblasť zatiaľ nevzniesla územné nároky.
Ukrajinský generálny štáb v utorkovom vyhlásení odmietol tvrdenie Ruska, že plne dobylo dediny Zaporizke a Novoheorhijivka. Podľa ukrajinského projektu DeepState, ktorý mapuje situáciu na bojisku a má blízke kontakty s armádou, ich však ruské jednotky obsadili, upevňujú svoje pozície a zhromažďujú pechotu na ďalší postup.
