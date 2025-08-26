Rusko stavia pri hraniciach s NATO niečo obrovské: Masívna anténa naháňa strach, na toto ju zrejme chce Putin použiť

V Kaliningradskej oblasti, ktorá je ruskou exklávou nachádzajúcou sa medzi Poľskom a Litvou, konkrétne pri meste Čerňachovsk, vzniká rozsiahla a mimoriadne podozrivá stavba, ktorá na satelitných snímkach pripomína obrovskú anténnu sústavu.
Tvorí ju sedem kruhov usporiadaných symetricky, pričom najväčší z nich má priemer približne 1,6 kilometra. Informujú o tom portály Newsweek, Defense Express a TVP. Podľa odborníkov ide o zariadenie schopné zachytávať a lokalizovať rádiové signály tisíce kilometrov ďaleko, čo by mu umožnilo sledovať široké spektrum elektronickej komunikácie naprieč Európou.
Nie je to prvýkrát
Okrem monitorovania sa však predpokladá aj schopnosť rušenia. V prípade konfliktu by takéto zariadenie mohlo vážne narušiť komunikáciu a koordináciu síl NATO. Projekt sa začal budovať v roku 2023, jeho dokončenie si ešte vyžiada niekoľko rokov, no už teraz zapadá do dlhodobej stratégie Moskvy posilňovať v Kaliningrade schopnosti elektronického boja. Táto exkláva je z hľadiska polohy mimoriadne dôležitá, pretože je oddelená od zvyšku Ruska.
Nejde pritom o prvé podozrivé manévre Ruska pri hraniciach s NATO. Už dávnejšie sme vás informovali, že zintenzívňujúce sa a najmä podozrivo koordinované manévre ruskej armády pri fínskych hraniciach vyvolávajú otázky aj obavy. Satelitné zábery, ktoré zachytávajú premiestňovanie ťažkej techniky, obnovu starých základní a výstavbu nových heliportov, podľa viacerých analytikov nenaznačujú len rutinné cvičenia.
Skôr pôsobia ako strategická príprava na dlhodobejšie rozmiestnenie síl v regióne, ktorý je po vstupe Fínska a Švédska do NATO citlivejší než kedykoľvek predtým.
