Rozsiahla operácia v Bratislavskom kraji: ÚBOK začal akciu Rozlúčka, zasahuje pre podozrenia z korupcie

Úrad boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) zasahuje v utorok od skorých ranných hodín v Bratislavskom kraji. Ide o akciu s krycím názvom Rozlúčka, ktorá je zameraná na páchanie korupčnej trestnej činnosti.
TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová. „Akcia prebieha za súčinnosti Krajskej prokuratúry v Bratislave. Viac informácií poskytneme, keď to procesná situácia umožní,“ uviedla Vilhanová.
