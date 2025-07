Rozpúta sa to každú chvíľu: Búrky už mieria na Slovensko, môžu padať aj krúpy. Pozrite sa, kedy udrú najsilnejšie

V pondelok (7. 7.) by mali búrky doznievať na západe Slovenska, na zvyšku územia platí výstraha počas dňa. Silnejšie búrky by mali byť od poludnia na východe, môžu tu padať krúpy. Informuje o tom na svojom webe Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Okrem búrok treba očakávať najmä na východe horúčavy a vietor v horských oblastiach.

Výstrahu druhého stupňa pred búrkami vydal SHMÚ na pondelok popoludní pre celý Prešovský a Košický kraj. Výstraha prvého stupňa pred búrkami tu trvá od polnoci do 12.00 h, od poludnia do 20.00 h sa zmení na druhý stupeň. Silné búrky môžu byť spojené s prudkým lejakom s intenzitou 30 až 40 milimetrov za polhodinu, s nárazmi vetra s rýchlosťou 70 až 110 kilometrov za hodinu a s krúpami s priemerom aj okolo dvoch centimetrov.

V Žilinskom kraji trvá prvý stupeň výstrahy pred búrkami do 20.00 h, v Nitrianskom a Trenčianskom do 18.00 h. V Bratislavskom a Trnavskom kraji je výstraha pred búrkami vydaná do pondelka 6.00 h.

„Za bránami Slovenska sa aktuálne nachádza rozsiahle zrážkové pole, ktoré sa tiahne od Prahy až po južné Maďarsko. V tomto rozsiahlom zrážkovom poli je vnorených niekoľko búrkových buniek,“ informuje iMeteo.

Padli aj výstrahy pred vysokými teplotami

Výstrahy pred vysokými teplotami vydali meteorológovia na pondelok len pre východné Slovensko. Trvať majú od 12.00 do 16.00 h. V okresoch Sobrance, Michalovce a Trebišov platí druhý stupeň, teplota môže vystúpiť na 35 stupňov Celzia, výstraha tu trvá do 17.00 h.

Výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách platí od polnoci do pondelka 20.00 h v okresoch Tvrdošín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Banská Bystrica a Brezno. Na horách nad pásmom lesa môže vietor dosiahnuť rýchlosť v nárazoch 110 až 135 kilometrov za hodinu.