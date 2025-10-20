Rozprávková láska trvá už 10 rokov. Takto spomína Zlatica Puškárová na svoj veľký deň

Foto: Instagram (zlaticapuskarova)

Frederika Lyžičiar
Sú už spolu večnosť.

Niektoré páry dokazujú, že aj po rokoch sa dá udržať vzťah plný porozumenia a úcty. Moderátorka Zlatica Puškárová a televízny moderátor Patrik Švajda oslavujú desať rokov od svadby a štvrťstoročie spoločného života.

Na svojom Instagrame sa Zlatica podelila s fanúšikmi o spomienku na ich spoločnú cestu. Pripomenula deň, keď si s Patrikom povedali svoje „áno“, aj pieseň, ktorá sprevádzala ich prvý manželský tanec.

Ako uvádza Koktejl, známa dvojica sa zosobášila 17. októbra 2015 v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Trnave po pätnásťročnom vzťahu. Ženích mal na sebe modrý oblek s výšivkou vlka a nevesta zvolila elegantnú čipkovanú róbu. Po sobáši vypustili do vzduchu holubice ako symbol ich lásky. K významným hosťom patril aj ich vtedy päťročný syn Leonard, ktorý bol počas tejto výnimočnej chvíle po ich boku.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Zlatica Puškárová (@zlaticapuskarova)

Romantické výročie plné spomienok

„10 rokov manželia, 17. 10. 2015, 25 rokov spolu. Túto pieseň som vybrala na náš prvý manželský tanec, často si ju doma spievame – najlepšie ide Adamkovi. Láska a zážitky sú večné,“ napísala Zlatica k spoločnej svadobnej fotografii.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Zlatica Puškárová (@zlaticapuskarova)


V príspevku sa tiež priznala, že pieseň „Máš chuť majoránky“ od Karla Zicha, ktorú si vybrali ako sprievodnú pri prvom manželskom tanci, si doma často spievajú aj dnes. Najčastejšie ju vraj spieva ich syn Adamko, čím vždy rozveselí celú rodinu.

Fanúšikovia im gratulovali

