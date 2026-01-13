Rozhorčená Kamila Magálová: Diváci ju vytáčajú do nepríčetnosti, zaviedla by tvrdé pravidlá a brala mobily

Foto: Profimedia

Frederika Lyžičiar
Otvorila citlivú tému, ktorú zažíva takmer každý herec – neúctu divákov, ktorí si ani v tme divadelnej sály nedokážu odložiť mobil.

Herečka Kamila Magálová dnes žije s prázdnotou, ktorú nedokáže zaplniť ani práca, ani potlesk divákov. Keď sa vracia na javisko, o to silnejšie cíti, aké krehké je ticho, sústredenie a vnútorný pokoj aj tam, kde by mali byť samozrejmosťou.

V podcaste rádia Melody Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej prezradila herečka Kamila Magálová, ktorá prišla o svojho milovaného syna Martina na jeseň 2023, že divadlo je pre ňu dnes nielen miestom práce, ale aj jedným z mála priestorov, kde sa snaží prežiť vlastnú bolesť a prázdnotu. O to citlivejšie vníma každé vyrušenie, ktoré narúša krehkú atmosféru predstavenia – rovnako pre hercov ako aj pre divákov, ktorí prichádzajú hľadať ticho, emóciu a sústredený zážitok.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Barbora Franekova (@barborafranekova)

Technológie, ktoré zabíjajú čaro okamihu

Herečka otvorene pomenovala problém, ktorý ju na dnešných predstaveniach trápi azda najviac, a tým má na mysli mobily v hľadisku. Podľa nej ide o prejav neúcty, ktorý dokáže rozbiť aj tú najlepšie vystavanú scénu. „Pred každým predstavením tam máte, že vypnite si svoje mobily. Hrajú sa ešte do poslednej chvíle s mobilom, kým sa aj svetla zhasnú v sále, ešte stále vidíte tie svetielka, že sú. Čiže to nevníma, že im to bolo povedané, zabudne si to vypnúť,“ vyjadrila sa Kamila v podcaste.


Magálová pripomína, že nejde len o zvuk, ale o samotnú prítomnosť svetielok v tme, ktoré berú pozornosť od deja. „A svetielka, ktoré svietia v sále, už v tej tme, keď ide začiatočná zvučka inscenácie, stále tie mobily, to je niečo príšerné!“ dodala herečka. Divák, ktorý má sledovať herecký výkon, je zrazu vtiahnutý do úplne iného sveta – digitálneho, chladného a rušivého.

Zvoní a nikto sa k nemu nehlási

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov: Sadistický vrah lákal deti na cukríky, zavraždil ho komplic
Znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov: Sadistický vrah lákal deti na cukríky, zavraždil ho komplic
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura
Európa by mala pred sebou len jeden scenár: Grónsko nie je vtip. To, čo Trump chce, to aj dostane, hovorí expert
Európa by mala pred sebou len jeden scenár: Grónsko nie je vtip. To, čo Trump chce, to aj dostane, hovorí expert
Čašník objavil chybu v systéme bankomatu: Stal sa z neho milionár, napokon sa sám udal, toto bol dôvod
Čašník objavil chybu v systéme bankomatu: Stal sa z neho milionár, napokon sa sám udal, toto bol dôvod
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody
Slovákom prekážajú samoobslužné pokladnice, začal sa bojkot: Chvália sa, ako ich obísť, takto reagujú obchody
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami
Slováci a Česi v zahraničí
Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Marketingový ťah, ktorý sa zmenil na masaker: Pre zbabranú Pepsi súťaž zomrelo 5 ľudí a spoločnosť prišla o milióny
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok
Marilyn Manson
Mal si dať odstrániť rebro, aby sa mohol orálne uspokojiť: Marilyna Mansona vinia aj zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok
Janka navštívila 100 krajín: Lacné letenky na leto kupujte aj 5 mesiacov dopredu. Pozor na „cestovky-necestovky“
Janka navštívila 100 krajín: Lacné letenky na leto kupujte aj 5 mesiacov dopredu. Pozor na „cestovky-necestovky“
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli
V skutočnosti vzniklo len 14 dielov, jeho autorom je Čechoslovák: 10 vecí, ktoré ste o sitkome Mr. Bean nevedeli

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac