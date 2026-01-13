Rozhorčená Kamila Magálová: Diváci ju vytáčajú do nepríčetnosti, zaviedla by tvrdé pravidlá a brala mobily

Herečka Kamila Magálová dnes žije s prázdnotou, ktorú nedokáže zaplniť ani práca, ani potlesk divákov. Keď sa vracia na javisko, o to silnejšie cíti, aké krehké je ticho, sústredenie a vnútorný pokoj aj tam, kde by mali byť samozrejmosťou.
V podcaste rádia Melody Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej prezradila herečka Kamila Magálová, ktorá prišla o svojho milovaného syna Martina na jeseň 2023, že divadlo je pre ňu dnes nielen miestom práce, ale aj jedným z mála priestorov, kde sa snaží prežiť vlastnú bolesť a prázdnotu. O to citlivejšie vníma každé vyrušenie, ktoré narúša krehkú atmosféru predstavenia – rovnako pre hercov ako aj pre divákov, ktorí prichádzajú hľadať ticho, emóciu a sústredený zážitok.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Technológie, ktoré zabíjajú čaro okamihu
Herečka otvorene pomenovala problém, ktorý ju na dnešných predstaveniach trápi azda najviac, a tým má na mysli mobily v hľadisku. Podľa nej ide o prejav neúcty, ktorý dokáže rozbiť aj tú najlepšie vystavanú scénu. „Pred každým predstavením tam máte, že vypnite si svoje mobily. Hrajú sa ešte do poslednej chvíle s mobilom, kým sa aj svetla zhasnú v sále, ešte stále vidíte tie svetielka, že sú. Čiže to nevníma, že im to bolo povedané, zabudne si to vypnúť,“ vyjadrila sa Kamila v podcaste.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Magálová pripomína, že nejde len o zvuk, ale o samotnú prítomnosť svetielok v tme, ktoré berú pozornosť od deja. „A svetielka, ktoré svietia v sále, už v tej tme, keď ide začiatočná zvučka inscenácie, stále tie mobily, to je niečo príšerné!“ dodala herečka. Divák, ktorý má sledovať herecký výkon, je zrazu vtiahnutý do úplne iného sveta – digitálneho, chladného a rušivého.
Nahlásiť chybu v článku