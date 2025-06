Rozhodla sa pre život bez detí. Herečka z Nemocnice priznala, čo ju najviac desí na materstve

Eva Mores, známa herečka z úspešných seriálov, otvorene prehovorila o svojom životnom rozhodnutí nemať vlastné deti. Hoci si je vedomá, že by bola skvelou matkou, delí sa o to, čo ju na tejto predstave desí najviac.

V rozhovore pre magazín Báječná žena herečka Eva Mores úprimne porozprávala o svojom pohľade na materstvo. Otvorene hovorí o tom, že nie každá žena musí túžiť po vlastných deťoch, aby mala naplnený život. U nej to nie je o odmietaní detí ako takých – deti má vo svojom okolí, sú jej blízke a ona im. Len necíti potrebu mať vlastné. Každý máme svoju cestu a Eva si tú svoju našla tak, aby jej v nej bolo dobre.

Má deti, ku ktorým má blízko

Eva Mores sa často stretáva s reakciami okolia na jej rozhodnutie. Nevníma to ako neúctu, skôr ako dobre mienené, hoci niekedy trochu dotieravé rady. „Ja som sa nerozhodla pre život bez detí, ja som sa len rozhodla pre život bez vlastných detí,“ vysvetľuje Eva. Poukazuje na to, že v jej živote sú prítomné deti, ku ktorým má silný citový vzťah a ktoré sa k nej s dôverou utiekajú. Práve táto skúsenosť vedie ľudí k presvedčeniu, že by bola výbornou mamou.

„Nie je to disrešpekt. Sú to láskavé odporúčania o tom, že by som mala mať deti, pretože by som bola skvelá mama,“ dodáva. Eva si je tejto skutočnosti vedomá. „Ale ja viem, že by som bola. Vidím to na tom, akým smerom pri mne tie deti rastú, akým spôsobom sa pri mne formujú, ako sa pri mne cítia, s čím sa ku mne utiekajú a čo vo mne hľadajú. Vidím to na tom, čo všetko dokážem pre tie deti obetovať a akým spôsobom. Takže nepotrebujem počúvať o tom, aká by som bola dobrá mama, lebo ja viem, že by som bola,“ povedala Eva.

Desí ju strach o vlastné deti