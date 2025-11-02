Rozbili ste zrkadlo? Podľa povery vás čaká sedem rokov smoly. Existuje však niekoľko spôsobov, ako ju zrušiť

Niektoré povery sú také hlboko zakorenené, že aj v modernom svete dokážu spôsobiť zimomriavky. Rozbitie zrkadla patrí medzi tie najznámejšie, a hoci sa nad nimi často pousmejeme, niekde v nás zostáva drobný kúsok pochybnosti, čo ak na tom predsa len niečo je?
Ako uvádza Two Way Mirrors, táto povera vznikla už v časoch starovekých Rimanov a prežila celé tisícročia až do dneška. Dnes ju mnohí považujú len za zaujímavý relikt minulosti, no pre iných má stále svoj magický nádych.
Staroveké korene poverčivosti
Rozbitie zrkadla bolo v minulosti omnoho viac než len nepríjemná nehoda. U Rimanov sa verilo, že duša človeka sa obnovuje každých sedem rokov, preto ten známy mýtus o „sedemročnom nešťastí“. Keď sa zrkadlo rozbilo, znamenalo to, že poškodená duša potrebuje práve tento čas, aby sa znovu očistila.
Iní ľudia verili, že zrkadlá boli nástrojmi bohov. Keď sa zrkadlo rozbilo, rozhnevalo to bohov, ktorí potom mučili osobu, ktorej odraz v ňom zostal naposledy. Tak či onak, rozbitie zrkadla sa považuje za predzvesť množstva nešťastia, pokiaľ teda nepoužijete niektorý z týchto spoľahlivých trikov.
