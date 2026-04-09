Rokovania o mieri sa môžu zaseknúť: Libanon tlačí na prímerie, Izrael ho odmieta. Pribúdajú stovky obetí

Libanon požaduje dočasné prímerie pred začiatkom priamych rokovaní s Izraelom, uviedli pre agentúry AFP a Reuters viacerí libanonskí predstavitelia. Izrael však podľa zdroja portálu The Times of Israel (TOI) tento návrh odmieta, píše TASR.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vo štvrtok oznámil, že nariadil začatie mierových rokovaní s Libanonom s cieľom odzbrojiť proiránske hnutie Hizballáh a nadviazať mierové vzťahy medzi oboma krajinami. Prvá schôdzka by sa mohla uskutočniť už budúci týždeň vo Washingtone, uviedli zdroje pre portál Axios a agentúru AP. Termín ani miesto stretnutia však zatiaľ oficiálne potvrdené nebolo.
USA ako sprostredkovateľ
Bejrút požaduje, aby Spojené štáty pôsobili ako sprostredkovateľ a garant akejkoľvek dohody, uviedol libanonský vládny predstaviteľ pre Reuters. Ak sa stretnutie vo Washingtone uskutoční, americkú delegáciu pravdepodobne povedie veľvyslanec USA v Libanone Michel Issa, libanonskú delegáciu veľvyslankyňa vo Washingtone Nada Hamadeh-Moawadová a izraelskú delegáciu veľvyslanec v USA Jechiel Leiter, informovali TOI a AP.
Izrael a Spojené štáty tvrdia, že Libanon nie je zahrnutý v dohode o dvojtýždňovom prímerí s Iránom, ktorá bola dosiahnutá v noci na stredu. Teherán a pakistanskí sprostredkovatelia trvajú na opaku.
Najnovšie útoky priniesli ďalšie obete
Pri stredajších útokoch Izraela na ciele v Libanone zomrelo podľa najnovších informácií tamojšieho ministerstva zdravotníctva viac než 300 ľudí a ďalších vyše 1000 utrpelo zranenia. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a AFP.
„Izraelské nepriateľské nálety si včera, v stredu, vyžiadali predbežné stratu 303 mučeníkov a 1150 zranených,“ uviedol rezort s tým, že celkovo si konflikt medzi Izraelom a militantným hnutím Hizballáh od svojho vypuknutia 2. marca vyžiadal už 1888 obetí a 6092 zranených.
Ministerstvo uviedlo, že stále nejde o konečnú bilanciu a tá môže ešte narásť, keďže pátranie po obetiach pokračuje. Rovnako ďalej prebieha aj testovanie DNA tiel prevezených do nemocníc. Libanonský premiér Nawáf Salám v reakcii na izraelské útoky v stredu večer vyhlásil štvrtok za národný deň smútku.
