Vedci stratili dych: Dve supermasívne čierne diery sú možno na úplnom pokraji zrážky

Galaxia Mrk 501 (Markarian 501) leží približne 464 miliónov svetelných rokov od Zeme. Vedci sa pohrávajú s hypotézou, že v jej strede sa nachádza binárny systém supermasívnych čiernych dier.
Podľa štúdie, ktorá vznikla pod vedením astronómky Silke Britzenovej z Max Planck Institute for Radio Astronomy, ide o najpresvedčivejšie vysvetlenie zvláštneho správania galaxie. O téme napísal ScienceAlert.
Druhý, slabší prúd
Vedci využili rádioteleskopy s ultravysokým rozlíšením, ktoré im umožnili sledovať jemné zmeny v strede blazaru naprieč viacerými rádiovými vlnovými dĺžkami.
Počas pozorovania sledovali jasné štruktúry v prúde a ich vývoj. Následne zrekonštruovali pohyb materiálu v blízkosti centrálneho „motora“ galaxie Mrk 501. A práve vtedy sa objavilo niečo nezvyčajné.
„Doteraz nebol priamym zobrazovaním detegovaný žiadny systém dvojitých prúdov v jadre blazaru,“ uvádzajú vedci. „Naša práca preto prináša prvý dôkaz takéhoto systému, čo naznačuje prítomnosť dvojice supermasívnych čiernych dier v jeho jadre.“
Pozorovanie totiž naznačilo prítomnosť druhého, slabšieho prúdu. Ten sa zrejme stáča do slučky proti smeru hodinových ručičiek okolo rádiového jadra. Astronómka Britzenová prirovnala analýzu po pozorovaní k pohľadu na loď zmietanú vlnami, kde je celý systém prúdov neustále v pohybe.
Vedci zároveň naznačili, že tieto dve čierne diery by si mohli byť mimoriadne blízke. Ich vzájomná vzdialenosť sa odhaduje na 250- až 540-násobok vzdialenosti medzi Zemou a Slnkom. To je pre človeka nepredstaviteľné, ale v galaktických mierkach ide o extrémne malý rozostup na objekty takýchto enormných rozmerov.
