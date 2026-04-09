Vedci stratili dych: Dve supermasívne čierne diery sú možno na úplnom pokraji zrážky

čierne diery

Foto: MGD, Emma Kun / HUN-REN Konkoly Observatory / Made with the support of AI

Michaela Olexová
Teória vznikla na základe analýzy nezvyčajného svetla, ktoré naznačuje prítomnosť nie jednej, ale dvoch supermasívnych čiernych dier.

Galaxia Mrk 501 (Markarian 501) leží približne 464 miliónov svetelných rokov od Zeme. Vedci sa pohrávajú s hypotézou, že v jej strede sa nachádza binárny systém supermasívnych čiernych dier.

Podľa štúdie, ktorá vznikla pod vedením astronómky Silke Britzenovej z Max Planck Institute for Radio Astronomy, ide o najpresvedčivejšie vysvetlenie zvláštneho správania galaxie. O téme napísal ScienceAlert.

Druhý, slabší prúd

Vedci využili rádioteleskopy s ultravysokým rozlíšením, ktoré im umožnili sledovať jemné zmeny v strede blazaru naprieč viacerými rádiovými vlnovými dĺžkami.

Ako uvádza ČT24, blazar je termín pre extrémne energetické jadro galaxie. Výtrysk jeho plazmy smeruje priamo k Zemi a v jeho centre sa spravidla nachádza supermasívna čierna diera.

Počas pozorovania sledovali jasné štruktúry v prúde a ich vývoj. Následne zrekonštruovali pohyb materiálu v blízkosti centrálneho „motora“ galaxie Mrk 501. A práve vtedy sa objavilo niečo nezvyčajné.

blazarová galaxia
Ilustračná foto: NASA and The Hubble Heritage Team (STScI/AURA), Public domain, via Wikimedia Commons

„Doteraz nebol priamym zobrazovaním detegovaný žiadny systém dvojitých prúdov v jadre blazaru,“ uvádzajú vedci. „Naša práca preto prináša prvý dôkaz takéhoto systému, čo naznačuje prítomnosť dvojice supermasívnych čiernych dier v jeho jadre.“

Pozorovanie totiž naznačilo prítomnosť druhého, slabšieho prúdu. Ten sa zrejme stáča do slučky proti smeru hodinových ručičiek okolo rádiového jadra. Astronómka Britzenová prirovnala analýzu po pozorovaní k pohľadu na loď zmietanú vlnami, kde je celý systém prúdov neustále v pohybe.

Vedci zároveň naznačili, že tieto dve čierne diery by si mohli byť mimoriadne blízke. Ich vzájomná vzdialenosť sa odhaduje na 250- až 540-násobok vzdialenosti medzi Zemou a Slnkom. To je pre človeka nepredstaviteľné, ale v galaktických mierkach ide o extrémne malý rozostup na objekty takýchto enormných rozmerov.

Zažijeme do 100 rokov fúziu?

