Rodičia, zbystrite: Deti budete do škôl prihlasovať po novom. Pozrite si, ako treba postupovať

Ilustračná foto: TASR (František Iván)

Lucia Mužlová
TASR
Prihlášky možno naďalej podávať aj v listinnej podobe. Škola má podľa ministra povinnosť takéto prihlášky zaregistrovať do elektronického systému.

Prihlášky do materských, základných a stredných škôl bude po novom možné podať elektronicky cez jednotný systém ePrihlášky. Najbližšie na stredné školy, a to od 8. februára. Rodičia budú v systéme určovať preferované poradie škôl, na ktoré chcú prihlášky podať. Jednu prihlášku možno podať na viacero škôl. V Českej republike takýto systém existuje už tri roky. Informoval o tom minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) na utorkovej tlačovej konferencii.

„V prvom rade sa rodičia zaregistrujú v tomto systéme. To zaregistrovanie je pomerne jednoduché, veľmi príbuzné tomu, na čo sú zvyknutí aj v iných systémoch. Výhoda je taká, že sa snažíme odbúravať mnohé dáta, o ktorých štát už má informáciu, že existujú, ako sú prepojenia osobných údajov cez register obyvateľov,“ uviedol minister.

Foto: TASR – Jakub Kotian

Dôležité dátumy

Ako podotkol, rodičia sa do systému ePrihlášky môžu registrovať prostredníctvom občianskeho preukazu alebo zadať rodné číslo, číslo občianskeho preukazu a e-mail. K dispozícii je aj videonávod. Pre riaditeľov škôl sú podľa Druckera realizované školenia. Pripravená je aj technická podpora.

Prihlášky na stredné školy v prvom kole je možné podať od 8. februára do 20. februára, na základné školy od 1. apríla do 30. apríla a do materských škôl od 1. mája do 31. mája 2026. Najbližšie tak deti a rodičov čaká výber strednej školy. Vyberať si budú podľa ministra prioritnú školu bez ohľadu na to, či ide o talentovú alebo netalentovú strednú školu. Ak bude prioritnou netalentová škola a druhá talentová, systém zatiaľ nerozhodne o prijatí či neprijatí, keďže prijímacie skúšky na talentové stredné školy prebiehajú skôr.

Minister zároveň doplnil, že v opačnom prípade, ak rodičia určia ako prioritnú talentovú školu a dieťa úspešne absolvuje prijímacie skúšky, bude automaticky prijaté a už nebude pokračovať v prijímacom konaní na netalentovej škole. Rodičia si môžu vybrať dve netalentové školy a dve talentové školy. „Celkový počet maximálnych prihlášok si môžu rodičia v prípade stredných škôl dať na štyri školy,“ uviedol Drucker. Výsledky budú podľa neho zverejnené začiatkom júna.

Priblížil, že rodič v prihláške zoradí školy od najviac po najmenej preferovanú a systém následne pracuje s poradím uchádzačov, kapacitami škôl a zákonnými kritériami prijímania. Ak sa dieťa dostane na školu s vyššou prioritou, systém automaticky uvoľní miesta na menej preferovaných školách ďalším deťom. Prijímacie konanie sa tak podľa neho stáva spravodlivejším a plynulejším.

Prihlášky možno naďalej podávať aj v listinnej podobe. Škola má podľa ministra povinnosť takéto prihlášky zaregistrovať do elektronického systému. „Pre mnohé školy by to nemal byť veľmi komplikovaný systém, pretože mnohé dáta budú mať predčítané, tzn. po tom, ako zaevidujú pár údajov, sa im načítajú ostatné údaje,“ dodal.

