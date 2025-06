Rodičia utýrali 3-ročné dieťa extrémnym vegánstvom: Malo polámané kosti, verili, že pomoc nepotrebuje a reinkarnuje sa

Byť vegánom je slobodné rozhodnutie každého dospelého človeka. Dieťa by ale nemalo byť vystavené stravovaniu, ktoré ohrozuje jeho zdravie, ba dokonca život. Rodičia zabili 3-ročného chlapčeka tým, že ho extrémnym vegánstvom vyhladovali na smrť.

Úrady sa mu obrátili chrbtom

Ako informuje Mail Online, 3-ročný Abiyah Yasharahyalah zomrel na následky respiračného ochorenia v roku 2020. Jeho stav výrazne zhoršovala podvýživa. Rodičmi bol totiž nútený k extrémnej vegánskej strave. Po smrti chlapčekovo telo pochovali za domom v záhrade. Úrady o tom vedeli, no nekonali. Báli sa vraj obvinenia z diskriminácie. Je pritom jasné, že ochrana dieťaťa by mala byť prvoradá, a to bez ohľadu na kultúrne praktiky či preferencie rodičov.

Rodičia Tai a Naiyahmi Yasharahyalah boli v decembri uväznení. Za mrežami strávia 44 rokov. Boli usvedčení z viacerých obvinení vrátane spôsobenia úmrtia Abiyaha a krutosti voči dieťaťu tým, že mu neposkytli primeranú výživu a nezabezpečili mu riadnu lekársku starostlivosť. Obaja rodičia majú vysokoškolské vzdelanie a tvrdili, že si veľmi dávajú záležať na „čistom spôsobe života“. Podmienky v ich domácnosti však boli nechutné.

Vytvorili vlastné „kráľovstvo“

Rozhodli sa tiež žiť mimo tradičnej spoločnosti, v karavane na pozemku plnom odpadkov. Živili sa len ovocím, orechmi a semenami a založili si údajne vlastné kráľovstvo, kde žili podľa vlastného náboženstva a pravidiel. Vyšetrovanie ukázalo, že chlapček sa stal neviditeľným a profesionáli z príslušných úradov sa mu radšej obrátili chrbtom, akoby mali rodičom klásť nepríjemné otázky.

Abiyahovo narodenie v roku 2016 síce bolo zaregistrované, no po roku 2018 ho lekári ani odborníci viac už nevideli. Jeho smrť v januári v roku 2020 ostala bez povšimnutia. Úradníci zistili, že chlapec zomrel až po takmer troch rokoch, keď políciu požiadali, aby manželov skontrolovala. Dvojica skončila v putách až koncom roka 2022.

Matka priznala, že dieťa zabila jej viera

Keď sa úrady pýtali na Abiyaha, rodičia tvrdili, že chlapec je mŕtvy len vo fyzickom zmysle slova, no reinkarnoval sa. Matka vraj verila, že dieťa žiadnu odbornú pomoc nepotrebuje. Po exhumácii jeho tela sa ukázalo, že trpel ťažkou podvýživou, krivicou, anémiou a mal spomalený rast v dôsledku nedostatku živín. Na tele mal päť zlomenín, ktoré mu podľa odborníkov museli spôsobovať neznesiteľné bolesti.

Úrady tvrdia, že bolo náročné držať krok s rodinou aj preto, že si často menili mená a používali falošné údaje. Vyšetrovatelia ale tvrdia, že úrady aj polícia zlyhali, rodičov riadne neprešetrili a dieťa prehliadali.

Podľa The Independent matka neskôr priznala, že si mala urobiť lepší prieskum a viac sa o zdravie a blaho svojho syna zaujímať. Priznáva, že o život ho pripravila jej viera.

Ak ste sa stali obeťou alebo svedkom násilného trestného činu, nonstop bezplatnú telefonickú pomoc nájdete na webe pomocobetiam.sk - Victim Support Slovakia poskytuje služby právnikov, psychológov, sociálnych poradcov.