Riskantný únik po fasáde na 10. poschodí: Žena sa snažila uniknúť pred manželkou milenca, incident sa stal virálnym

Reprofoto: X/SLIMNAZI

Nina Malovcová
To, čo malo zostať skryté, sa napokon odohralo pred očami celého sídliska.

V jednom z panelákov v čínskej provincii Guangdong sa odohrala scéna, pri ktorej obyvateľom doslova zamrzol dych. Z balkóna na desiatom poschodí visela žena, ktorá sa snažila udržať rovnováhu na mieste, kde aj najmenší pohyb mohol znamenať pád.

Podľa dostupných informácií išlo o návštevu muža, ktorý nečakal, že sa jeho manželka vráti domov tak skoro. To, čo malo zostať skryté, sa napokon odohralo pred očami celého sídliska. Miestne správy uvádzajú, že panika vypukla v okamihu, keď muž začul prichádzať svoju manželku.

Žena, s ktorou bol v byte, sa ocitla na balkóne v snahe vyhnúť sa odhaleniu. Situáciu však rýchlo zachytili susedia, ktorí vytiahli telefóny a začali si zaznamenávať nebezpečný moment odohrávajúci sa len pár metrov od nich.

Úzke zábradlie a strach, ktorý sa dal cítiť aj z videa

Na zverejnených záberoch je vidieť muža bez trička, ktorý cez otvorené okno niečo žene naznačuje. No skôr než jej dokáže pomôcť, zmizne. Žena zostáva sama na balkóne, na ktorom nie je priestor ani na krok. Jej ruky sa nervózne presúvajú po kovovom zábradlí a je zrejmé, že sa snaží nájsť riešenie, zatiaľ čo pod ňou zíva prázdno desiatich poschodí.

Po krátkom váhaní sa rozhodne pre riskantný krok. Prehupla sa cez zábradlie, pričom jednou rukou zvierala odtokovú rúru a druhou hľadala oporu na úzkych výčnelkoch fasády.

Keď sa jej podarilo dostať k oknu o poschodie nižšie, začala naň zúfalo búchať. Obyvateľ bytu našťastie okamžite zareagoval a otvoril jej.

