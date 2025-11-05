Richard Müller prehovoril o synovi Filipovi. Trpké slová, ktoré doplnila manželka prekvapivým vyjadrením

Rodinné vzťahy bývajú krehké a niekedy si vyžadujú viac času, než by si človek prial.
V podcaste Boomer Talk Richard Müller otvorene hovoril o tom, kde ho súkromie stále najviac bolí. Rozprával o neľahkých otcovsko-synovských vzťahoch, o vlastných chybách aj o tom, ako sa citlivé rodinné väzby niekedy liečia až časom a úprimnou snahou oboch strán. Svoj pohľad na celú situáciu pridala aj jeho manželka Vanda Wolfová, ktorá opísala, ako tieto vzťahy vnímajú doma a ako funguje ich rodina dnes.
Vzťah otca a syna nie vždy ide hladko
Richard Müller sa už v minulosti otvorene priznal, že rozvod s bývalou partnerkou Soňou Müllerovou výrazne poznačil jeho vzťah so synom Filipom. Neskrýva, že rozhodnutie odísť, ho dodnes bolí a nesie si v sebe pocit viny za rozpad rodiny, ktorý vtedy nastal.
„Filip mi nikdy neodpustí, že som odišiel. Nečudujem sa mu, lebo som fakt v tom období rozbil jednu krásnu rodinu, čo ma do dnešného dňa strašne mrzí,“ uviedol s úprimnosťou. S podobne citlivou témou sa však stretol už v mladosti. Spevák priznal, že jeho vlastný vzťah s otcom Vladom Müllerom nebol jednoduchý a formoval ho viac, než si možno vtedy uvedomoval. Hoci dnes na otca spomína s láskou, priznáva, že minulosť medzi nimi bola plná napätia aj nedorozumení.
„Naozaj sme nemali harmonický, srdcervúci vzťah. Možno to bola aj moja vina, pretože som inklinoval veľmi jednoznačne k matke… Často som mu teda podvedome dával najavo, že pre mňa v rodine nie je dominantný. Vždy je smutné, keď sa cesty otca a syna rozídu. Ale čím dlhšie je na onom svete, tým viac mu odpúšťam. Mám ho rád a mnohé chyby nachádzam v sebe,“ povedal v podcaste.
