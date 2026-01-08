Ria pracuje v Rakúsku ako čašníčka: Zarábam 3-krát viac než na Slovensku, na začiatku som sa stretla s posmeškami

Pracovať v zahraničí je snom mnohých Slovákov. Kým niektorí už urobili pomyselný prvý krok a skúsili to, ďalší sa k nemu odhodlávajú. Ak patríte do tejto skupiny a chceli by ste vyskúšať niečo nové, možno vás inšpiruje Slovenka Gloria Gúgľavová. Zarába si sezónnymi prácami v Rakúsku už dva roky, aktuálne ako čašníčka, a priznáva, že v tom vidí niekoľko výhod.
„Vďaka práci v Rakúsku si môžem dovoliť pohodlnejší život,“ zdôverila sa. Na začiatku to však nemala vôbec jednoduché, keďže neovládala nemecký jazyk, čo sa ukázalo ako komplikácia. Zmenila to a teraz vníma ako jedno z pozitív na tejto práci práve komunikáciu s ľuďmi.
Prečo ste sa rozhodli odísť pracovať do zahraničia?
Zahraničie ma lákalo už počas strednej školy a bola som rozhodnutá, že to chcem vyskúšať. Rada spoznávam nové miesta, ľudí a učím sa nové veci, a hoci som vedela, že to nebude jednoduché, lákalo ma to skúsiť.
Momentálne pracujem v Rakúsku, no predtým som mala skúsenosti aj s prácou v Holandsku a Nemecku.
Spomínali ste mi, že tu pracujete už dva roky. Kvôli čomu padol váš výber na túto krajinu a čomu sa aktuálne venujete?
Vybrala som si Rakúsko najmä kvôli možnosti sezónnej práce a tiež z ekonomického hľadiska, zárobky sú tu lepšie než v Nemecku či Holandsku.
Sezónne práce sú veľmi výhodné, pretože často poskytujú ubytovanie a stravu zadarmo, takže väčšina zárobku ostáva priamo vám. Navyše mám k Slovensku bližšie, keďže do Rakúska cestujem vlastným autom. Pracujem ako čašníčka s inkasom, čo znamená, že okrem obsluhy hostí aj prijímam platby, no v minulosti som si vyskúšala aj prácu chyžnej. Práca čašníčky mi však vyhovuje viac, môžem komunikovať s ľuďmi a zároveň získavam aj prepitné, čo zvyšuje môj zárobok.
Je tu z vášho pohľadu práca podstatne lepšie finančne ohodnotená než na Slovensku? Môžete si vďaka nej dovoliť pohodlnejší život?
V článku sa po odomknutí dozvieš
- ako si našla prácu v Rakúsku;
- vďaka čomu si vie finančne prilepšiť nad rámec platu;
- prečo sa stretla s posmeškami zo strany hotelových hostí;
- ako sa jej podarilo naučiť rozprávať po nemecky;
- čo by odporučila ľuďom, ktorí by chceli pracovať v Rakúsku;
- na aké pracovné zmeny v gastrosektore sa tu treba pripraviť.
Po odomknutí tiež získaš
- Články bez reklám
- Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
- Exkluzívne benefity
Nahlásiť chybu v článku