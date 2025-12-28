Retro kvíz začne na Slovensku v 60. rokoch: Vráti vás do minulosti, skončíte až v 21. storočí

Kedysi sa naše ulice ligotali zástupom farebných kombinéz a každý mal kučeravé vlasy. Prešlo pár rokov, každý mal na nohách kanady (ak ste boli naozaj autentickí, nechýbala oceľová špička) a nosil poriadne dlhý čierny kabát. Elán už nebol v hitparáde, ale na chatách bol stálicou.
A potom sa obdobie pomaly menilo. My sme starli, zahodili MP3 prehrávače, vymazali Azet, a namiesto toho sú z nás dnes noví ľudia, ktorým mnohé staré veci chýbajú. Pripomeňte si ich prierezom slovenskou kultúrou, jedlom, hudbou a filmom, a možno si spomeniete na veci, ktoré už dávno vymizli z vašej pamäti. Koľko bodov sa podarí získať vám?
Odporúčané články
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko. Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, stavať ho začali ešte za Mečiara
Cunami z 26. decembra 2004 v číslach: Vlna sa rútila 800 km/h. Akoby spadlo 23-tisíc hirošimských bômb
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli
Ladislav otvoril unikátne kino, aké inde na Slovensku nenájdete: Ľudia odchádzajú nadšení, na vstupnom ušetria
Záhada rumunského národného pokladu: Zo strachu pred Nemcami ho poslali ukryť do Ruska. Dodnes ho nemajú naspäť
Mačetou ju udreli do hlavy, na zemi bola zbraň. Dian Fossey milovala gorily a položila za ne život, jej smrť je záhadou
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko: Keď som sem prišiel, prenájmy v Bratislave stáli 600 eur, životné náklady stúpajú
Videli sme najkrajšie vianočné trhy u nás: Cítili sme sa ako v rozprávke, viadukt sa rozsvietil prvýkrát za 90 rokov
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku