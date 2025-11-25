Rešpektovaní právnici aj mimovládky dvíhajú varovný prst: Zrušenie úradu je zásah do právneho štátu a v rozpore s právom EÚ

Foto: TASR - Daniel Stehlík

Martin Cucík
SITA
Ďalšie problémy koalície vďaka nezvládnutým zmenám.

Skupina právnikov, vrátane bývalých sudcov Ústavného súdu SR, ombudsmanky či súčasných vedení slovenských právnických fakúlt varuje pred vážnymi právnymi rizikami návrhu zákona na zrušenie Úradu na ochranu oznamovateľov, ktorý cez víkend schválila vláda a aktuálne je predložený na schôdzu Národnej rady SR.

Ako sa ďalej uvádza v odbornom stanovisku, ktoré vzniklo ako výsledok diskusie na pôde Právneho inštitútu v Bratislave, návrh zákona predstavuje závažné porušenie princípov právneho štátu, zneužitia moci a je v rozpore so záväzkami Slovenskej republiky vyplývajúcimi z práva Európskej únie.

Tri zásadné problémy

Právni experti v tejto súvislosti identifikovali tri zásadné právne problémy návrhu zákona. Prvým je porušenie základných princípov právneho štátu.

Zrušenie úradu je neprimerané deklarovaným cieľom a zasahuje do jeho nezávislosti. Návrh obchádza pravidlá o odvolaní predsedníčky úradu, retroaktívne odoberá ochranu oznamovateľom a porušuje tak zákaz retroaktivity aj princíp legitímneho očakávania,“ uvádza sa v stanovisku.

Ďalším závažným zistením odborníkov je, že návrh nesie znaky zneužitia moci. „Ministerstvo vnútra, teda orgán výkonnej moci, ktorý bol sankcionovaný, presadzuje zrušenie inštitúcie, ktorá ho sankcionovala. Takýto postup odporuje princípu objektivity a férovosti verejnej moci,“ konštatujú právnici s tým, že v tomto prípade ide o zásah do jadra inštitucionálnej nezávislosti úradu a pokus oslabiť efektívnu kontrolu exekutívy.

Ilustračná foto: Unsplash

V neposlednom rade návrh porušuje právo Európskej únie, najmä smernicu o ochrane oznamovateľov.

Znižuje úroveň ochrany poskytovanej oznamovateľom a ohrozuje princíp dôvernosti informácií. Návrh zužuje udelenie statusu chráneného oznamovateľa len na osoby oznamujúce porušenia vlastného zamestnávateľa, a tak vylučuje poskytnutie ochrany pri oznámeniach o závažnej protispoločenskej činnosti zistenej v pracovnom kontexte, ktorej sa mohli dopustiť aj iné osoby,“ uvádza sa v stanovisku s tým, že Slovensko schválením zákona riskuje konanie o porušení práva EÚ (infringement) zo strany Európskej komisie.

Bez verejnej diskusie a v sobotu

Právnici zároveň upozorňujú, že vláda schválila návrh na mimoriadnom sobotnom rokovaní, pričom celý proces prebiehal bez riadnej verejnej diskusie a bez štandardného pripomienkového konania. Takisto konštatujú, že okolnosti prijatia návrhu zákona len ďalej umocňujú obavy z jeho protiústavnosti.

Návrh bol po schválení vládou predložený do parlamentu v skrátenom legislatívnom konaní, hoci chýba akýkoľvek legitímny dôvod naliehavosti a aj generálna prokuratúra verejne konštatovala, že podmienky na takýto postup nie sú splnené,“ pripomenuli právnici.

Foto: Facebook – Matúš Šutaj Eštok (reprofoto)

Tieto kroky podľa nich obchádzajú ústavne významné procedurálne záruky, ktoré chránia kvalitu zákonodarstva a bránia zneužívaniu moci, a tým oslabujú samotné princípy demokratického právneho štátu. Právni experti poukazujú aj na ohrozenie značných finančných prostriedkov poskytnutých Európskou úniou z Plánu obnovy a odolnosti na vybudovanie nezávislého úradu.

Jeho navrhovaným zrušením vznikne reálna možnosť, že Slovensko bude musieť tieto prostriedky vrátiť z národného štátneho rozpočtu. A to nad rámec možných finančných sankcií v prípade prehry Slovenskej republiky v spore o infringement na Súdnom dvore EÚ,“ doplnili odborníci z oblasti práva.

Pripojilo sa vyše 50 odborníkov

K záverom odborného stanoviska sa pripojilo ďalších vyše 50 osobností zo slovenskej justície, akadémie, advokácie a ďalších kľúčových oblastí práva. Medzi nimi aj bývalý sudca Súdneho dvora EÚ Daniel Šváby, bývalý predseda Ústavného súdu SR a bývalý generálny advokát Súdneho dvora EÚ Ján Mazák, bývalí sudcovia Ústavného súdu SR Ladislav Orosz a Juraj Babjak, bývalá verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová či súčasné dekanky právnických fakúlt Trnavskej univerzity Marianna Novotná a Paneurópskej vysokej školy Katarína Šmigová.

Mimovládne organizácie sa pridali, našli závažnú chybu

Ako v tejto súvislosti upozornili mimovládne organizácie, v návrhu zákona je zásadná chyba, ktorá spôsobí, že oznamovatelia korupcie v štátnej správe môžu ostať úplne bez ochrany. Na protest proti návrhu v pondelok 24. novembra spolu s oznamovateľmi a laureátmi Bielych vrán vytvorili pred parlamentom živú reťaz.

Vláda v sobotu 22. novembra na mimoriadnom rokovaní schválila návrh zákona o Úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Zo schváleného návrhu vyplýva, že doterajší Úrad na ochranu oznamovateľov sa ku dňu účinnosti zákona zrušuje a nový úrad sa stáva jeho právnym nástupcom, preberá všetky jeho práva a povinnosti.

Návrh zákona konkrétne zriaďuje nový, nezávislý Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Zároveň kabinet schválil aj návrh na skrátené legislatívne konanie o predmetnom návrhu.

