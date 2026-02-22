Republika rokuje, chce spolupracovať vo voľbách. Smer však podľa Uhríka nie je vysnívaným partnerom

Foto: SITA/Milan Illík

TASR
Tomáš Čapák
Republika rokuje o spolupráci s SNS pri komunálnych voľbách.

Mimoparlamentná strana Republika rokuje o úzkej spolupráci v komunálnych voľbách s koaličnou SNS. Otázka spolupráce v budúcoročných parlamentných voľbách je ešte otvorená. S Ľudovou stranou Naše Slovensko Republika nerokuje. V diskusnej relácii televízie Joj 24 Politika 24 to uviedol predseda strany a europoslanec Milan Uhrík.

„Radi by sme dosiahli nejaký spoločný postup, aby vlastenecké národné hlasy neprepadli, aby bolo čo najviac vlasteneckých primátorov, starostov, županov. Toto je teraz naša najbližšia priorita. Či sa potom k tomu pridajú aj nejaké ďalšie strany, tak to je, samozrejme, na nich, my ich nevieme k tomu dotlačiť, ale určite takú ponuku spravíme,“ uviedol Uhrík.

Smer nie je vysnívaným partnerom

Europoslanec tiež vyhlásil, že vládny Smer-SD nie je pre Republiku „vysnívaným partnerom“. Doplnil, že korektné vzťahy má strana aj s KDH či inými mimoparlamentnými stranami. Avizoval, že v prípade spolupráce s KDH by strana otvárala kultúrno-etické témy a našla by s kresťanskými demokratmi zhodu. Prioritou Republiky sú podľa neho silové zložky štátu a zdravotníctvo.

Uhrík sa v relácii tiež vyslovil za odsúdenie ruskej agresie voči Ukrajine. Zároveň však dodal, že bola vyprovokovaná. „Rusko v tejto vojne podľa mňa je agresor, ale zase nepovedal by som, že tá vojna bola nevyprovokovaná, ako sa hovorí. Tá vojna bola vyprovokovaná práve rozširovaním NATO,“ tvrdil.

Foto: SITA (Milan Illík)

Nová bezpečnostná stratégia

Zmysel vidí aj vo vzniku novej bezpečnostnej architektúry v Európe. Takej, ktorá by zohľadňovala aj záujmy Ruska a Bieloruska. „Nehovorím o spoločnej armáde, aby sme sa nepochopili zle. Hovorím o novej bezpečnostnej stratégii, ktorú podľa mňa Európa potrebuje. Lebo NATO, ako Severoatlantická aliancia, je zastaralý koncept, ešte prežitok zo studenej vojny, ktorý vidíme, že robí viac problémov,“ myslí si. Ako doplnil, NATO sa bude musieť prispôsobiť geopolitickým zmenám.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Najvyšší stupeň pohotovosti: Poľsko nasadilo stíhačky a aktivovalo protivzdušnú obranu po útokoch na Ukrajinu

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Celeste je spoločníčkou: Zarobím aj 27-tisíc eur mesačne, klientov si vyberám. Onlyfans nechcem
Celeste je spoločníčkou: Zarobím aj 27-tisíc eur mesačne, klientov si vyberám. Onlyfans nechcem
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)
Nechodil na veľkú, rozprávať začal, keď mal 9 týždňov. Severokórejský vodca Kim Čong-il bol bizarnejší, než je jeho syn
Nechodil na veľkú, rozprávať začal, keď mal 9 týždňov. Severokórejský vodca Kim Čong-il bol bizarnejší, než je jeho syn
Slovák, ktorý ohromil svet: Obor z Košíc prepísal históriu, Slafkovskému sa to dnes môže podariť znovu
Slovák, ktorý ohromil svet: Obor z Košíc prepísal históriu, Slafkovskému sa to dnes môže podariť znovu
Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti
Slováci a Česi v zahraničí
Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000
Kto je bývalý princ Andrew, zatratený brat Karola? Zatkli ho na narodeniny, nestalo sa to už viac ako 350 rokov
Jeffrey Epstein
Kto je bývalý princ Andrew, zatratený brat Karola? Zatkli ho na narodeniny, nestalo sa to už viac ako 350 rokov
Odborník na GDPR: Ak máte v práci kamery, mali by ste poznať svoje práva. Ich použitie má jasné pravidlá
Odborník na GDPR: Ak máte v práci kamery, mali by ste poznať svoje práva. Ich použitie má jasné pravidlá
Boli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Zaplatili sme vyše 50 eur, jedna vec nás zamrzela
Na nože
Boli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Zaplatili sme vyše 50 eur, jedna vec nás zamrzela
Gynekologička o mýtoch: Žena nemusí mať orgazmus, aby otehotnela. Antikoncepcia nespôsobuje neplodnosť
Zdravie
Gynekologička o mýtoch: Žena nemusí mať orgazmus, aby otehotnela. Antikoncepcia nespôsobuje neplodnosť
Bojkot samoobslužných pokladníc je skutočný: Zamestnanci opísali, čo denne zažívajú so zákazníkmi
Obchodné reťazce
Bojkot samoobslužných pokladníc je skutočný: Zamestnanci opísali, čo denne zažívajú so zákazníkmi
Jedol z odpadkov, prespával v aute: Orol Eddie skončil posledný, no stal sa olympijskou legendou
Zimné olympijské hry 2026
Jedol z odpadkov, prespával v aute: Orol Eddie skončil posledný, no stal sa olympijskou legendou

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac