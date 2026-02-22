Najvyšší stupeň pohotovosti: Poľsko nasadilo stíhačky a aktivovalo protivzdušnú obranu po útokoch na Ukrajinu

Poľsko nasadilo stíhačky a aktivovalo najvyšší stupeň pohotovosti svojich protivzdušných systémov po ruských raketových a dronových útokoch na Ukrajinu, uviedli ozbrojené sily krajiny. TASR o tom informuje podľa správy portálu Polskie Radio a agentúry PAP.
Opatrenia boli preventívne s cieľom zaistiť bezpečnosť poľského vzdušného priestoru, najmä v oblastiach susediacich s Ukrajinou, ozrejmila poľská armáda. „Nasadili sa dvojice stíhačiek a lietadlo včasného varovania. Aktivoval sa aj najvyšší stupeň pohotovosti pre pozemné systémy protivzdušnej obrany a rádiolokačné systémy,“ uviedlo velenie na platforme X.
Dočasne sa zastavila prevádzka na letisku v Lubline a Rzeszówe, aby sa uvoľnil vzdušný priestor pre vojenské letectvo, vysvetlila Poľská agentúra pre letecké navigačné služby. Po tom, čo sa stíhačky vrátili na základňu a systémy protivzdušnej obrany spustili bežnú prevádzku, sa lety obnovili. Podľa armády nedošlo k žiadnemu narušeniu poľského vzdušného priestoru.
Operačné velenie sa poďakovalo veliteľstvu vzdušných síl NATO, ako aj leteckým silám Nemecka a Holandska, za pomoc pri operácii.
Ďalší masívny ruský utok
Rusko v noci na nedeľu útočilo na Ukrajinu dronmi a raketami, pričom sa podľa ukrajinských predstaviteľov a armády zameralo na energetickú infraštruktúru. Z Kyjevskej oblasti hlásia jednu obeť a niekoľko zranených. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sieti X oznámil, že Rusko počas noci vyslalo na Ukrajinu takmer 300 dronov a 50 rakiet. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a Reuters.
Ruské údery zasiahli hlavné mesto Kyjev a jeho okolitú oblasť, prístavné mesto Odesa a strednú časť krajiny. Zelenskyj objasnil, že k útokom došlo v Kyjevskej, Dnepropetrovskej, Kirovohradskej, Mykolajivskej, Odeskej, Poltavskej a Sumskej oblasti.
Nočné útoky si podľa prezidenta vyžiadali jedného mŕtveho a osem zranených vrátane dieťaťa. Výbuchy otriasli Kyjevom v skorých ranných hodinách po tom, čo úrady varovali pred možným útokom balistickými raketami a vyzvali obyvateľov, aby sa uchýlili do úkrytov.
Nahlásiť chybu v článku