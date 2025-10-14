Renáta Názlerová prežíva výnimočné obdobie. Syn jej spravil obrovskú radosť, začal novú životnú etapu

Foto: Instagram (renata_nazlerova)

Frederika Lyžičiar
Renáta nemôže byť šťastnejšia mama.

Každý rodič túži vidieť svoje deti šťastné, naplnené a obklopené láskou. Renáta Názlerová sa na sociálnej sieti podelila o krásne svadobné fotografie svojho syna a nevesty, ktoré vznikli v srdci New Yorku.

Na svojom Instagrame zverejnila Renáta Názlerová sériu záberov zachytávajúcich jej syna a nevestu počas romantickej prechádzky ulicami New Yorku. Fotografie vznikli na viacerých známych miestach metropoly, vrátane ikonickej Piatej Avenue (Fifth Avenue), kde sa dvojica objavila aj pred luxusným butikom Van Cleef & Arpels. Snímky pôsobia ako scéna z romantického filmu. K záberom pridala Názlerová aj dojímavý text, v ktorom vyjadrila, čo si ako mama želá najviac.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Renáta Názlerová (@renata_nazlerova)

Rodičovská hrdosť a dojatie

„Čo najviac si môžu rodičia priať? Aby boli ich deti zdravé a šťastné,“ napísala Názlerová k fotografiám, ktoré zachytávajú mladomanželov v decentnom, no štýlovom prevedení. Doplnila aj srdečné želanie: „Nech je šťastie ústrednou myšlienkou každého vášho dňa a láska večnou ústrednou silou vášho manželstva.“

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Renáta Názlerová (@renata_nazlerova)


Ako dodala, pre rodiča je nádherné sledovať, ako sa z dieťaťa stáva dospelý človek, ktorý kráča vlastnou cestou. „Je krásne byť súčasťou toho, ako sa z rozkošného synčeka stáva zaujímavý mladý muž a dnes manžel svojej vyvolenej,“ napísala hrdá mama.

Vlny gratulácií a obdivu

