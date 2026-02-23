Rekonštrukcie Hlavnej stanice v Bratislave sú za rohom. Niektoré výsledky uvidíme už tento rok

Foto: TASR /Jaroslav Novák

Tomáš Mako
TASR
Zajtra sa začína s veľkou rekonštrukciou, v apríli s malými prácami.

Dlhoočakávaná rekonštrukcia Hlavnej stanice v Bratislave je o čosi bližšie k realizácii. Naplánovaná je na etapy.

Od apríla by sa malo začať s prípravnými prácami a následne so stavebnými prácami v rámci malej rekonštrukcie. Tá sa týka najmä sociálnych zariadení, ktoré sú v havarijnom stave, či prepájania traktov. Zároveň sa od tohto týždňa začína s projektovými prácami veľkej rekonštrukcie. Začiatok týchto prác sa odhaduje na prelom rokov 2027 a 2028. Na pondelkovej tlačovej konferencii o tom informoval minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) a generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Miroslav Garaj.

„Výsledkom bude nový šat tejto Hlavnej stanice v rozmere, v akom ju poznáme. To znamená, že nemusíme čakať žiadne vizuálne zmeny iné než to, že to bude nové, čisté, pekné, funkčné a v súlade s normami a hygienickými požiadavkami. Pridajme k tomu bezbariérové prístupy a prepojenie východu a vchodu,“ skonštatoval Ráž.

Malá rekonštrukcia začne neskôr

Tzv. malá rekonštrukcia je zameraná na riešenie dlhodobo kritizovaného stavu hygienických zariadení a bezbariérovosť pohybu v budove. Vybudovať by sa mali nové toalety na prvom nadzemnom podlaží a kompletne zrekonštruovať tie v suteréne. V rámci toaliet sa má vytvoriť aj špecializovaná miestnosť pre osoby so zníženou mobilitou.

Jedným z najvýznamnejších zásahov má byť nové prepojenie medzi traktmi budovy, ktoré umožní cestujúcim z príchodového podchodu dostať sa priamo do hlavnej haly bez nutnosti obchádzať budovu cez exteriér. Zároveň má byť rozšírené schodisko pri vstupe od Žabotovej ulice a doplnená dočasná bezbariérová rampa. Práce by mali byť podľa odhadov ukončené do konca tohto roka.

S veľkou rekonštrukciou začnú už zajtra

Od utorka (24. 2.) sa zároveň začína s projektovými prácami tzv. veľkej rekonštrukcie. Tieto práce by mali trvať okolo desať mesiacov, v úvode roka 2027 by sa malo začať s prácami na verejnom obstarávaní na zhotoviteľa stavebných prác. Začiatok samotnej realizácie odhadujú ŽSR na koniec roka 2027, respektíve na prelom rokov 2027 a 2028. Práce sa majú týkať pôvodnej budovy stanice vrátane jej prístavby. Práce sú konzultované aj s pamiatkarmi. Zmenou má prejsť interiér vrátane podláh, podhľadov či fasády s presklením tak, aby bola stanica okrem iného presvetlená.

„Veľmi ma teší, že pristupujeme k začiatku tých prác, či už malých, alebo následne aj veľkých, na budove súčasnej Hlavnej stanice. Hlavná stanica si naozaj zaslúži zlepšenie komfortu zázemia aj zvýšenie bezpečnosti,“ poznamenal Garaj.

Pomôžu nám eurofondy, plánovaná je aj rekonštrukcia nástupísk

Náklady na rekonštrukciu sú odhadované na niekoľko desiatok miliónov eur, konkretizovať ich podľa rezortu dopravy ani železníc momentálne nie je možné. Závisieť budú od konkrétnych projektových prác i rozhodnutí pamiatkarov. Podľa ministra je však prísľub zo strany Európskej komisie, že z veľkej časti by mohli byť financované z eurofondov.

Stavebné práce budú zároveň prebiehať za plnej prevádzky samotnej stanice, počty vlakov, či už vychádzajúcich, končiacich alebo tranzitných, nebudú obmedzené. Cestujúci však budú musieť počítať s istými obmedzeniami, keďže niektoré časti stanice budú vyhradené pre búracie a následne stavebné práce.

V budúcnosti je plánovaná aj rekonštrukcia nástupísk a koľajísk, podľa železníc ide však o horizont desiatich až 20 rokov.

Minister dopravy zároveň ubezpečuje, že Hlavná stanica bude navždy centrálnou stanicou, keďže jej kapacita je aj do budúcnosti dostačujúca. V Stupave sa počíta len so zázemím pre vlaky, kde sa napríklad budú čistiť a podobne.

O rekonštrukcii Hlavnej stanice v Bratislave sa hovorí už niekoľko rokov. Jeden z návrhov zahŕňal aj zámer developera či spojenie rekonštrukčných prác s obnovou Predstaničného námestia.

