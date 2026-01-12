Regionálni hygienici hlásia skokový nárast chrípky: Chorobnosť stúpla o viac než 130 %, najviac ohrozené sú deti

V Nitrianskom kraji stúpla v uplynulom týždni chorobnosť na chrípku a chrípke podobné ochorenia o 130,7 percenta. Informoval o tom Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Nitre.
Ako uviedol, v priebehu druhého kalendárneho týždňa bolo v Nitrianskom kraji evidovaných celkovo 3274 akútnych respiračných ochorení. „Z tohto počtu šlo o chrípku v 1075 prípadoch. Najviac chorých bolo v skupine detí do päť rokov,“ uviedol RÚVZ.
Zákaz návštev platí vo viacerých nemocniciach
Priebeh ochorení bol komplikovaný u 86 osôb, z toho bolo 38,4 percenta zápalov prínosových dutín, 32,6 percenta zápalov pľúc a 29 percent zápalov stredného ucha. Ochorenia hlásilo 36 percent praktických lekárov pre deti a dorast a 27 percent lekárov pre dospelých. Zákaz návštev v zdravotníckych zariadeniach bol vydaný vo Fakultnej nemocnici v Nitre, v Špecializovanej nemocnici sv. Svorada Zobor, v Kardiocentre Nitra a v nemocnici v Zlatých Moravciach.
Nahlásiť chybu v článku