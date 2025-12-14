Radšej sa dnes ani nepozerajte z okna: Slovensko čaká pochmúrny deň, slnko uvidia len šťastlivci

Ilustračná foto: TASR/Dano Veselský

Roland Brožkovič
SITA
TASR
Slabé zrážky sa očakávajú predovšetkým na severovýchode územia.

Dnes bude prevažne zamračené a hmlisto. Na horách a ojedinele aj v nižších polohách jasno až polojasno, najmä v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši. Ojedinele slabé zrážky, najmä na severovýchode.

Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav. Najvyššia denná teplota dosiahne -1 až 4, kde-tu, najmä pri zmenšenej oblačnosti, okolo 6 stupňov Celzia. Teplota vo výške 1500 metrov nad morom bude okolo 2 stupňov Celzia. Bude bezvetrie alebo slabý vietor.

Takmer bez zrážok

„Počas dňa bude opäť prevažne zamračené a hmlisto. Hmly sa môžu udržiavať dlhodobo, najmä v nížinách a kotlinách, kde sa inverzia bude len veľmi pomaly rozrušovať,“ dopĺňa portál iMeteo. Slabé zrážky sa očakávajú predovšetkým na severovýchode územia, no pôjde o veľmi malé množstvá.

Hmla s dohľadnosťou 50 až 200 metrov sa môže na území celej SR tvoriť aj dnes. Meteorológovia preto vydali pre všetky okresy výstrahu prvého stupňa. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na webe. „Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblastiach bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ upozornil. Znížená dohľadnosť podľa neho predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity.

Pred hmlou varovala aj Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk. „Hmla s dohľadnosťou do 100 metrov obmedzuje viditeľnosť vodičov v lokalitách Pastierske, Štrba, Východná a Dovalovo,“ upozornili cestári. Varovali aj pred poľadovicou na horskom priechode Vrchslatina.

