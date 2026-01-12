Pyramídy postavili mimozemšťania, rozvíjal teóriu dávnovekých astronautov. Zomrel spisovateľ Erich von Däniken

Vo veku 90 rokov zomrel švajčiarsky spisovateľ Erich von Däniken, oznámila jeho kancelária. Von Däniken, známy svojimi prácami o mimozemskom ovplyvňovaní ľudskej kultúry od prehistorických čias, zomrel v sobotu po krátkom pobyte v nemocnici v Unterseene neďaleko švajčiarskeho hlavného mesta Bern, informuje TASR podľa správ tlačových agentúr AP a DPA.
Tento autor bestsellerov napísal desiatky kníh o tom, čo sám považoval za stopy mimozemšťanov na Zemi. Okrem iného presadzoval teóriu, že pyramídy v Egypte boli postavené s pomocou mimozemských bytostí. Von Däniken bol samoukom. Po desaťročia sa venoval svojej paranormálnej vášni a cestoval po svete v hľadaní nových tajomstiev, ktoré by mohol odhaliť pre čitateľov.
Nikto mu neveril, predal 60 miliónov kníh
Von Däniken je jednou z hlavných osobností zodpovedných za popularizáciu hypotéz o „paleokontakte“ a dávnovekých astronautoch. Tvrdenia uvedené v jeho knihách odmietajú prakticky všetci vedci a akademici, ktorí jeho prácu klasifikujú ako pseudohistóriu, pseudoarcheológiu a pseudovedu. Napriek tomu sa z jeho kníh predalo 60 miliónov výtlačkov v 32 jazykoch.
Medzi jeho známe publikácie patria Spomienky na budúcnosť (1968), Späť ku hviezdam (1969), Posolstvo z vesmíru (1972), Deň, keď prišli bohovia (1984), Oči sfingy (1989), Kamenná doba bola celkom iná (1991) alebo V mene Dia (1999).
„Som starý pán, ale stále nie som unavený z tém, ktorým sa venujem, pretože sú fascinujúce a dodnes ma bavia,“ vyjadril sa pre TASR spisovateľ pri svojej návšteve Slovenska v roku 2010.
