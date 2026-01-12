Pyramídy postavili mimozemšťania, rozvíjal teóriu dávnovekých astronautov. Zomrel spisovateľ Erich von Däniken

Známy spisovateľ predal viac ako 60 miliónov kníh.

Vo veku 90 rokov zomrel švajčiarsky spisovateľ Erich von Däniken, oznámila jeho kancelária. Von Däniken, známy svojimi prácami o mimozemskom ovplyvňovaní ľudskej kultúry od prehistorických čias, zomrel v sobotu po krátkom pobyte v nemocnici v Unterseene neďaleko švajčiarskeho hlavného mesta Bern, informuje TASR podľa správ tlačových agentúr AP a DPA.

Tento autor bestsellerov napísal desiatky kníh o tom, čo sám považoval za stopy mimozemšťanov na Zemi. Okrem iného presadzoval teóriu, že pyramídy v Egypte boli postavené s pomocou mimozemských bytostí. Von Däniken bol samoukom. Po desaťročia sa venoval svojej paranormálnej vášni a cestoval po svete v hľadaní nových tajomstiev, ktoré by mohol odhaliť pre čitateľov.

Foto: Profimedia

Nikto mu neveril, predal 60 miliónov kníh

Von Däniken je jednou z hlavných osobností zodpovedných za popularizáciu hypotéz o „paleokontakte“ a dávnovekých astronautoch. Tvrdenia uvedené v jeho knihách odmietajú prakticky všetci vedci a akademici, ktorí jeho prácu klasifikujú ako pseudohistóriu, pseudoarcheológiu a pseudovedu. Napriek tomu sa z jeho kníh predalo 60 miliónov výtlačkov v 32 jazykoch.

Medzi jeho známe publikácie patria Spomienky na budúcnosť (1968), Späť ku hviezdam (1969), Posolstvo z vesmíru (1972), Deň, keď prišli bohovia (1984), Oči sfingy (1989), Kamenná doba bola celkom iná (1991) alebo V mene Dia (1999).

„Som starý pán, ale stále nie som unavený z tém, ktorým sa venujem, pretože sú fascinujúce a dodnes ma bavia,“ vyjadril sa pre TASR spisovateľ pri svojej návšteve Slovenska v roku 2010.

