Putin si našiel kamaráta na život a na smrť: Spolu chcú nový svetový poriadok. Rusko dnes oslavuje narodeniny prezidenta

Severná Kórea
Vodca KĽDR tiež potvrdil záväzok dodržiavať dohodu o strategickom partnerstve z roku 2024.

Severokórejský líder Kim Čong-un zablahoželal ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi k jeho 73. narodeninám a vyjadril presvedčenie, že spojenectvo medzi oboma krajinami sa bude aj naďalej rozvíjať. Informuje o tom TASR podľa správ agentúr TASS a Jonhap.

„Nepochybujem, že spojenecké vzťahy medzi oboma krajinami, ktoré zažívajú veľký rozkvet, budú aj v budúcnosti nepretržite pokračovať vďaka vrelým priateľským vzťahom a úzkym kamarátstvom medzi nami,“ napísal Kim v liste. Podľa severokórejskej štátnej tlačovej agentúry KCNA doplnil, že silné väzby medzi Pchjongjangom a Moskvou prispejú k ďalšiemu rozvoju komplexných bilaterálnych vzťahov a k „vytvoreniu spravodlivého a multipolárneho svetového poriadku“.

„Spravodlivý boj“ Ruska

Kim zároveň vyhlásil, že Severná Kórea bude plne podporovať „spravodlivý boj“ Ruska za obranu jeho národnej suverenity — podľa agentúry Jonhap tým narážal na ruskú inváziu na Ukrajinu. Juhokórejská spravodajská služba tvrdí, že Pchjongjang od októbra minulého roka poskytol Moskve približne 15 000 vojakov a zbrane.

Vodca KĽDR tiež potvrdil záväzok dodržiavať dohodu o strategickom partnerstve z roku 2024, ktorá obsahuje aj doložku o vzájomnej pomoci v prípade vojenského napadnutia. „Pchjongjang a Moskva budú vždy stáť bok po boku a naše priateľstvo bude nesmrteľné,“ uzavrel líder KĽDR. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov oznámil, že Putin pri príležitosti svojich narodenín prijme množstvo telefonátov zo zahraničia.

