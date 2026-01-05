Psychológ odhalil, akú farbu by mali mať steny vo vašom dome, ak sa chcete cítiť dobre: Niektoré farby znižujú stres

Ilustračné foto: Unsplash

Klaudia Oselská
Akej farby je stena vo vašej spálni?

Chystáte sa maľovať steny vo vašom dome alebo byte? Psychológ vám poradí, aké farby by ste mali zvoliť, ak si chcete zabezpečiť dlhodobú psychickú pohodu. 

Profesor psychológie Geoff Beattie pre The Conversation odhalil, čo o vás hovoria farby stien u vás doma. Podľa psychológa má totiž výber odtieňa stien nielen estetický, ale aj psychologický význam. Pretože farby, ktoré vás obklopujú ovplyvňujú kognitívne funkcie, sociálne interakcie, emócie, spánok a dokonca aj dlhodobú psychickú pohodu.

Niektoré farby pomáhajú znižovať stres

Mnoho ľudí volí neutrálne odtiene stien ako biela, sivá a béžová, ktoré majú nízku vizuálnu stimuláciu, čo pomáha znižovať stres a senzorické preťaženie. Avšak, ich odtieň je kľúčový, pretože studená sivá alebo výrazná biela pôsobia sterilne až smutne. Najmä v slabo osvetlených priestoroch.

Ilustračné foto: Freepik

Modrá farba má upokojujúci účinok, zelená zas znižuje duševnú únavu, jemná žltá je šťastná farba, ale výrazná žltá zvyšuje nepokoj.

Červená zvyšuje túžbu v spálni

Ak chcete posilniť kreativitu a schopnosť riešiť problémy, mali by ste zvoliť tlmené zelené farby. Naopak, červená farba sťažuje sústredenie, ale je vhodná do spálne, pretože zvyšuje túžbu.

Psychológ zároveň zdôraznil, že pre dlhodobé pohodlie by ste si mali vybrať odtiene z nízkou až strednou sýtosťou.

