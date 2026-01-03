Vedec identifikoval 3 dôležité gestá: Naučiť sa ich vie každý, budete mať s nimi navrch pred ostatnými

Ilustračné foto: Freepik

Klaudia Oselská
Nie všetky pohybu rúk sú však užitočné.

O tom, či pôsobí naše rozprávanie presvedčivo, nerozhodujú len dobré argumenty, premyslené slová a pevný tón hlasu, ale aj gestikulácia. Odborníci totiž analyzovali komunikačné prejavy tisícov rečníkov z celého sveta, pričom zistili, že vhodné pohyby rúk môžu okamžite zlepšiť to, ako nás publikum vníma. Nejde však o žiadne bezvýznamné mávanie rukami, ale o premyslené gestá.

Ako píše odborný asistent marketingu na univerzite v Kalifornii Giovanni Luca Cascio Rizzo pre portál The Conversation, ruky pri rozprávaní slúžia ako vizuálny sprievodca, ktorý poslucháčom pomáha rýchlejšie porozumieť tomu, čo sa snažíme povedať.

Keď rečník použije gesto, ktoré odráža obsah, napríklad naznačí smer, veľkosť alebo prepojenie dvoch myšlienok, poslucháč si ľahšie vytvorí mentálny obraz. Výsledkom je, že informáciu spracuje rýchlejšie.

Vďaka gestám majú ľudia zároveň pocit, že rozumiete tomu, o čom hovoríte. V psychológii sa tomu hovorí plynulosť spracovania.

Tieto gestá fungujú najlepšie

Odborník spolu so svojím tímom zistil, že najlepšie fungujú gestá, ktoré vizuálne dopĺňajú myšlienku. Celý výskum bol nedávno publikovaný v časopise Journal of Marketing Research.

Pri vysvetľovaní prepojenia dvoch pojmov môžete spojiť dlane, pretože publikum okamžite pochopí, že niečo patrí k sebe. Keď hovoríte, že je niečo ďaleko, roztiahnite ruky, poslucháč si tak lepšie predstaví vzdialenosť. Ak opisujete vývoj hore a dole, pohybom ruky vytvorte krivku, ktorá robí abstraktné koncepty konkrétnejšími.

Tieto gestá údajne pôsobia profesionálne, no zároveň prirodzene.

Ilustračné foto: Freepik

Nie všetky pohybu rúk sú však užitočné. Náhodné, bezcieľne či dokonca nervózne mávanie vám môže skôr uškodiť, než pomôcť. Používajte preto len premyslené gestá, ktoré zladíte s hlasom, mimikou a postojom tela, čím vznikne celistvý prejav, ktorý bude pôsobiť presvedčivo.

Skvelou správou je, že správna gestikulácia sa dá naučiť. Postačí niekoľkominútový tréning denne a bude z vás profesionál.

