Psičkári sú vydesení: Hrozí úplný zákaz voľného pohybu psov v prírode. Dokonca by po zvieratách mohli strieľať

Pre mnohých nie sú psy len zvieratá, ale členovia rodiny. Chcú im dopriať slobodný pohyb v prírode, možnosť vybehať sa a zažiť slobodu mimo mestských chodníkov. Nový návrh zákona o poľovníctve ich však môže pripraviť nielen o túto možnosť, ale aj o samotných štvornohých spoločníkov. Hrozí totiž, že psy budú môcť byť legálne zastrelené.

Nový návrh zákona o poľovníctve vyvolal obrovskú vlnu nesúhlasu medzi majiteľmi psov aj ochranármi. Bývalý štátny tajomník ministerstva životného prostredia Michal Kiča (Demokrati) na sociálnej sieti Facebook upozornil, že plánované zmeny zásadne obmedzia možnosť vyvádzať psy mimo miest a obcí a zároveň otvoria priestor na ich legálne usmrcovanie poľovníkmi. Kiča návrh označil za nebezpečný, prehnaný a spoločensky neprijateľný.

Zákaz voľného pohybu psov takmer na celom území mimo miest

V statuse, ktorý zverejnil na Facebooku, upozornil Kiča na to, že minister Richard Takáč navrhuje úplný zákaz voľného pohybu psov v prírode. To by sa dotklo väčšiny územia Slovenska, pretože poľovné plochy predstavujú približne 4,5 milióna hektárov, teda prakticky celé vidiecke územie mimo intravilánov miest a obcí. „Kým doteraz platilo, že psa môžete mať na voľno, pokiaľ sa od majiteľa nevzdiali na viac ako 50 metrov, Takáč navrhuje, aby platil úplný zákaz,“ píše Kiča.

Poľovníci by mohli strieľať všetky psy

Zákon však podľa Kiču neostáva len pri zákaze. Navrhované znenie ponecháva aj možnosť, aby poľovníci strieľali voľne sa pohybujúce psy. „Toto oprávnenie pritom môžu rozšíriť na akéhokoľvek poľovníka s poľovným lístkom. Bude len na ich úvahe, či daný pes prenasleduje zver alebo inak poškodzuje zver,“ upozorňuje. Návrh zároveň ruší doterajšiu minimálnu odstupovú vzdialenosť, podľa ktorej poľovník nesmel strieľať psa bližšie ako 200 metrov od obytnej budovy.

Kiča preto varuje pred situáciami, kedy by mohol byť pes zastrelený, aj keď sa bude pohybovať v tesnej blízkosti svojho majiteľa. „Ak bude pobehovať váš pes vedľa vás na lúke a poľovník si vyhodnotí, že mu poškodzuje dajme tomu zajace, bude ho môcť zastreliť. Bude to len o jeho názore,“ dodáva.

Kiča varuje pred tragickými dôsledkami

Kiča upozorňuje aj na to, že platná legislatíva už teraz zakazuje voľný pohyb psov v chránených územiach či lesoch, no neumožňuje ich usmrcovanie. Takáčov návrh by podľa neho ešte viac sprísnil pravidlá a rozšíril zákaz na ďalších 2,5 milióna hektárov. „Kde si tie psy vlastne budeme môcť venčiť?“ pýta sa.

Podľa Kiču môže návrh zákona spôsobiť, že ľudia sa neodvážia chodiť so psami do prírody a nechajú ich radšej zavreté doma. „Očakávam, že príšerných situácií, kedy majiteľom zastrelili psy priamo pred ich očami, môže masívne pribúdať. Kedy sa budú psy venčiť, múdreho Takáča nezaujíma. Po medveďoch a vlkoch chce vláda strieľať už aj psy… Načisto sa zbláznili?“ píše.

Minister návrh stiahol, ale diskusia pokračuje

Richard Takáč návrh zákona aktuálne stiahol z rokovania vlády, a to s odôvodnením, že ho chce ešte prekonzultovať s opozíciou. Michal Kiča však avizuje, že Demokrati budú požadovať úplné vypustenie sporných pasáží a vyzývajú na nastavenie rozumnejších pravidiel, ktoré budú rešpektovať práva ľudí aj ich štvornohých spoločníkov.

Diskusia na sociálnych sieťach však jasne ukazuje, že ide o tému, ktorá zasiahla verejnosť veľmi citlivo. Jeden z komentujúcich napríklad napísal, že „Slovensko sa pomaly ale iste stáva šialenou boľševickou krajinou“. Ďalší reagoval: „Ak mi nejaké hovädo zastrelí psa, bude veselo… Ľuďom berú chlieb od úst, zatvárajú sa firmy a ešte odbachnú nevinné zviera, rodinného miláčika? Preboha, prečo?“

Viacerí pripomínajú, že proti podobným návrhom sa už v minulosti protestovalo. „Proti takémuto zákonu sme chodili protestovať celé roky pred parlament! Ročne takto zabili tisíce psov a mačiek. A je to tu opäť,“ uvádza ďalší užívateľ Facebooku. Iní otvorene zvažujú konkrétne kroky odporu: „Osobne dám žiadosť na vyňatie môjho pozemku z poľovníckeho revíru a nezasmradí tam žiadny poľovník.“

Silné emócie sa opakujú hneď vo viacerých komentároch. „Pre mnohých z nás je pes členom rodiny. Neviem, či si ten, čo to navrhol, zoberie na svedomie, keď si niekto vo vypätej situácii bude svojho člena rodiny aktívne brániť.“

O vyjadrenie sme požiadali aj Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a len čo ho dostaneme, článok o túto reakciu aktualizujeme.