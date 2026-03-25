PS varuje pred dôsledkami: Správa EK o právnom štáte môže byť pre Slovensko zničujúca, hrozia miliónové pokuty

Opozičné hnutie PS hovorí o rozvrate právneho štátu na Slovensku súčasnou vládnou koalíciou. Obáva sa, že správa Európskej komisie (EK) o právnom štáte bude pre Slovensko zničujúca. Zároveň kritizuje premiéra Roberta Fica (Smer-SD), že sa eurokomisára pre spravodlivosť a právny štát Michaela McGratha na stretnutí nepýtal na riešenie konkrétnych problémov.
Vyplýva to z vyjadrení poslancov Národnej rady SR Zuzany Števulovej a Branislava Vanča (obaja PS) na stredajšej tlačovej konferencii. „Vládna koalícia na čele s premiérom Ficom nevídaným spôsobom rozvracia právny štát a vrhá nás do rizika právnych sporov s Európskou úniou, ktoré nás vo výsledku všetkých na Slovensku môžu stáť zmrazené eurofondy, prípadne milióny eur na pokute. To je dojem, ktorý si odnášame zo stretnutia s komisárom pre právny štát a spravodlivosť McGrathom,“ skonštatovala Števulová.
Obavy zo správy Európskej komisie
Poukázala pritom napríklad na výhrady EK k novele Ústavy SR. Obáva sa, že správa o právnom štáte bude voči SR veľmi kritická. „To môže spôsobiť neblahé následky, nielen právne, ale aj také, že na Slovensko neprídu ďalší noví investori, alebo tí súčasní ešte viac začnú zo Slovenska odchádzať,“ podotkla. V tejto súvislosti volala po konci Borisa Suska (Smer-SD) vo funkcii ministra spravodlivosti. Vančo zároveň kritizoval, že vláda neplnila úlohy, ktoré jej EK stanovila v minuloročnej správe o právnom štáte.
McGrath tento týždeň pricestoval na Slovensko, aby diskutoval s vysokými vládnymi predstaviteľmi a zástupcami organizácií občianskej spoločnosti na témy týkajúce sa právneho štátu. Návšteva je súčasťou prebiehajúcich príprav Komisie na správu o právnom štáte 2026. Absolvoval aj rokovanie s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD). Ten ho okrem iného upozornil na to, že Slovensko stále žije v traume rokov 2020 – 2023, keď podľa neho dochádzalo k hrubému porušovaniu princípov právneho štátu.
