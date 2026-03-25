PS varuje pred dôsledkami: Správa EK o právnom štáte môže byť pre Slovensko zničujúca, hrozia miliónové pokuty

Nina Malovcová
TASR
Opozícia hovorí o rozvrate právneho štátu na Slovensku.

Opozičné hnutie PS hovorí o rozvrate právneho štátu na Slovensku súčasnou vládnou koalíciou. Obáva sa, že správa Európskej komisie (EK) o právnom štáte bude pre Slovensko zničujúca. Zároveň kritizuje premiéra Roberta Fica (Smer-SD), že sa eurokomisára pre spravodlivosť a právny štát Michaela McGratha na stretnutí nepýtal na riešenie konkrétnych problémov.

Vyplýva to z vyjadrení poslancov Národnej rady SR Zuzany Števulovej a Branislava Vanča (obaja PS) na stredajšej tlačovej konferencii. „Vládna koalícia na čele s premiérom Ficom nevídaným spôsobom rozvracia právny štát a vrhá nás do rizika právnych sporov s Európskou úniou, ktoré nás vo výsledku všetkých na Slovensku môžu stáť zmrazené eurofondy, prípadne milióny eur na pokute. To je dojem, ktorý si odnášame zo stretnutia s komisárom pre právny štát a spravodlivosť McGrathom,“ skonštatovala Števulová.

Obavy zo správy Európskej komisie

Poukázala pritom napríklad na výhrady EK k novele Ústavy SR. Obáva sa, že správa o právnom štáte bude voči SR veľmi kritická. „To môže spôsobiť neblahé následky, nielen právne, ale aj také, že na Slovensko neprídu ďalší noví investori, alebo tí súčasní ešte viac začnú zo Slovenska odchádzať,“ podotkla. V tejto súvislosti volala po konci Borisa Suska (Smer-SD) vo funkcii ministra spravodlivosti. Vančo zároveň kritizoval, že vláda neplnila úlohy, ktoré jej EK stanovila v minuloročnej správe o právnom štáte.

Foto: SITA/Úrad vlády SR

McGrath tento týždeň pricestoval na Slovensko, aby diskutoval s vysokými vládnymi predstaviteľmi a zástupcami organizácií občianskej spoločnosti na témy týkajúce sa právneho štátu. Návšteva je súčasťou prebiehajúcich príprav Komisie na správu o právnom štáte 2026. Absolvoval aj rokovanie s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD). Ten ho okrem iného upozornil na to, že Slovensko stále žije v traume rokov 2020 – 2023, keď podľa neho dochádzalo k hrubému porušovaniu princípov právneho štátu.

Vysoké ceny v obchodoch spôsobili nový fenomén a stále sa to zhoršuje. Hrozia obrovské pokuty

Trump v Iráne otvoril Pandorinu skrinku: Z Kuby chce mať možno ďalší prímorský rezort, hovorí expert Ondrášik
Trump v Iráne otvoril Pandorinu skrinku: Z Kuby chce mať možno ďalší prímorský rezort, hovorí expert Ondrášik
Zúfalí ľudia kričali, chorý pilot sa zamkol v kokpite. Lietadlo v rýchlosti 700 km/h namieril do Álp, zavraždil 149 ľudí
Zúfalí ľudia kričali, chorý pilot sa zamkol v kokpite. Lietadlo v rýchlosti 700 km/h namieril do Álp, zavraždil 149 ľudí
Vysoké ceny v obchodoch spôsobili nový fenomén a stále sa to zhoršuje. Hrozia obrovské pokuty
Vysoké ceny v obchodoch spôsobili nový fenomén a stále sa to zhoršuje. Hrozia obrovské pokuty
Tajomný majiteľ pikantnej platformy z nej vybudoval impérium a stal sa boháčom. Nahromadil majetok vo výške 4,7 miliardy
Tajomný majiteľ pikantnej platformy z nej vybudoval impérium a stal sa boháčom. Nahromadil majetok vo výške 4,7 miliardy
Navštívili sme najkrajšiu a najdlhšiu dolinu v Nízkych Tatrách. Nájdete tu aj liečivé jazierko
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajšiu a najdlhšiu dolinu v Nízkych Tatrách. Nájdete tu aj liečivé jazierko
Bola som v Barcelone mimo sezóny: Pivo stálo 9 €, ulice boli pokojné a pláž prázdna
Bola som v Barcelone mimo sezóny: Pivo stálo 9 €, ulice boli pokojné a pláž prázdna
Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Slováci a Česi v zahraničí
Kristína a Juraj žijú na Islande: Život je tu drahý, ale jeho kvalita je vysoká. Miestnym chýba spontánnosť
Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku
Vieme, ako budú po novom otvorené obchody na Veľkú noc. George kupuje domy za 1 euro v Taliansku
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik
Najzábavnejšia loď sveta má na streche motokárovú dráhu. Plavba pritom vyjde len na pár stoviek, má to háčik
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou
Z nového seriálu diváci šalejú, láme rekordy sledovanosti: Ľudia ho nevedia vynachváliť, aj keď končí tragédiou
Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla
Báli sa, že sa rozbijú na črepy a zomrú. Princezná si myslela, že zhltla klavír, kráľ zas veril, že má orgány zo skla
Michal Havran v 1 na 1: Ak Orbán prehrá, Fico skončil. Prvé kolo slovenských volieb sa odohrá v Maďarsku
1 na 1
Michal Havran v 1 na 1: Ak Orbán prehrá, Fico skončil. Prvé kolo slovenských volieb sa odohrá v Maďarsku

