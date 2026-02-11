PS stráca náskok, Republika posilňuje: Februárový prieskum ukazuje napätý boj o parlament, KDH by chýbalo minimum

Foto: TASR - Martin Baumann

Nina Malovcová
Rozhodnú malé rozdiely, nie veľké presuny voličov.

O budúcom zložení parlamentu nemusia rozhodnúť státisíce voličov. Podľa najnovšieho volebného modelu z februára 2026 môže byť rozdiel medzi úspechom a neúspechom len niečo vyše tisíc hlasov. Jedna zo strán by sa totiž do parlamentu nedostala o 1 334 hlasov.

Vyplýva to z prieskumu agentúry NMS Market Research Slovakia, ktorá ho realizovala na vlastné náklady. Zber dát prebiehal online od 4. do 8. februára 2026 na reprezentatívnej vzorke 1 003 respondentov starších ako 18 rokov.

Lídri strácajú, rozdiel sa zmenšuje

Najsilnejšou stranou ostáva Progresívne Slovensko, ktoré by získalo 19,1 percenta hlasov. Oproti januáru však stratilo 1,7 percentuálneho bodu. V prepočte na mandáty by to znamenalo 37 kresiel. Na druhom mieste je Smer-SD so ziskom 17,6 percenta. Medzimesačne klesol o 0,3 percentuálneho bodu a obsadil by 34 mandátov.

Rast potvrdzuje Republika, ktorá dosiahla 13,4 percenta, čo je nárast o 0,5 percentuálneho bodu. V parlamente by mala 26 poslancov. Tesný súboj sa vedie o ďalšie priečky. Hnutie Slovensko má podporu 7,5 percenta a získalo by 15 mandátov. Sloboda a Solidarita dosahuje 7,4 percenta, čo rovnako znamená 15 kresiel.

Hranica piatich percent rozhoduje

Nad hranicou zvoliteľnosti sa nachádza ešte Hlas-SD so ziskom 6,2 percenta a 12 mandátmi a Demokrati, ktorí by s 5,7 percenta obsadili 11 kresiel. Najväčšiu pozornosť však púta situácia KDH. Strana získala 4,95 percenta hlasov a medzimesačne stratila 1,4 percentuálneho bodu. Pri deklarovanej účasti 60,8 percenta by jej na vstup do parlamentu chýbalo 1 334 hlasov. V takom prípade by nezískala ani jeden mandát.

Foto: TASR – Pavel Neubauer

Pod hranicou piatich percent sa nachádzajú aj ďalšie subjekty. Maďarská aliancia má 4 percentá, Sme rodina 3,5 percenta, pričom si medzimesačne polepšila o 0,3 percentuálneho bodu. SNS dosahuje 3 percentá, Za ľudí 2,3 percenta a Právo na pravdu 2 percentá.

Tieto strany by sa do parlamentu nedostali. Deklarovaná volebná účasť je 60,8 percenta. Model tak ukazuje, že parlamentné rozloženie síl môže byť mimoriadne citlivé na malé výkyvy podpory. O budúcej väčšine nemusia rozhodnúť veľké presuny voličov, ale relatívne malý počet hlasov.

