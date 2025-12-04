Prvý verdikt v prípade smrti Matthewa Perryho: Lekár priznal, že zneužíval hercovu závislosť a teraz smeruje za mreže

Foto: Profimedia

Nina Malovcová
TASR
Lekár dostal roky väzenia za nelegálny ketamín.

Prvého z lekárov, ktorí nelegálne dodávali ketamín hercovi Matthewovi Perrymu, v stredu federálny súd v americkej Kalifornii odsúdil na dva a pol roka väzenia. Hviezda seriálu Priatelia sa týmto sedatívom predávkovala v roku 2023, píše TASR podľa správ agentúr Reuters, AFP a AP a denníka The Guardian.

Salvador Plasencia (44) prevádzkoval pohotovostnú kliniku neďaleko Los Angeles a v júli sa priznal k nelegálnej distribúcii tohto anestetika na predpis Perrymu. Lekár uviedol, že zneužíval hercovu závislosť a podľa súdnych dokumentov jednému zo svojich kolegov raz napísal, že Perry je „hlupák“, ktorého možno využiť na obohatenie sa.

Smrť herca a jeho boj so závislosťou

Herec Matthew Perry, známy najmä úlohou Chandlera Binga v seriáli Priatelia, zomrel 28. októbra 2023 vo veku 54 rokov na akútne účinky ketamínu a následného utopenia. Herec ketamín užíval legálne na liečbu depresie, no keď mu jeho lekár nepredpísal požadované množstvo, Perry často kontaktoval práve Plasencia.

Foto: SITA/AP

Plasencia neposkytol Perrymu jeho poslednú dávku, no podľa súdu „dopomohol hercovi na ceste k takémuto koncu tým, že naďalej živil jeho závislosť“. Plasencia je prvým z piatich obvinených v prípade smrti Perryho, ktorý si vypočul svoj rozsudok.

