Prvý festival svojho druhu na Slovensku: RecFest prinesie revolúciu v stretávaní tvorcov a fanúšikov digitálneho obsahu

Od podcastových hviezd, cez známych influencerov, až po aktuálne najvýraznejších TikTok či YouTube tvorcov.
Slovensko sa stane dejiskom prelomového podujatia, ktoré nemá v našom regióne obdobu. Festival podcastov a tvorcov obsahu RecFest prinesie 27. septembra 2025 do Edison Parku v Bratislave živé stretnutie digitálneho a reálneho sveta. Ide o vôbec prvý festival tohto rozsahu, ktorý pod jednou strechou spojí popredné mediálne domy, nezávislých tvorcov a fanúšikov naprieč všetkými generáciami a platformami.
„RecFest nie je len ďalší festival – je to živý prejav toho, ako sa zmenila naša mediálna krajina. Od rána do večera ponúkneme program, ktorý osloví päťročné dieťa rovnako, ako jeho rodičov či starých rodičov. Každý si nájde svoj obsah, svoju komunitu, svojich hrdinov,“ vysvetľuje koncept festivalu Zuzana Remišová z organizačného tímu.
Tri pódiá, tri svety, jedna komunita
Festival ponúkne návštevníkom tri tematicky odlišné pódiá, z ktorých každé reprezentuje inú tvár súčasnej obsahovej tvorby:
MAIN stage pod taktovkou moderátora Mateja Sajfu Cifru privíta najväčšie mená slovenského online priestoru. Tu sa stretnú podcastové legendy s virálnymi senzáciami, influenceri s tradičnými mediálnymi osobnosťami. Headlinermi budú živé vysielania Adela a Sajfa šou, Braňo Závodský naživo, Za oponou virality s Richardom Mažonasom, a svoj podcast naživo predstaví aj Hello Klaudi.
ZRKADLOvka ponúkne nefiltrovaný pohľad na realitu. Satira, investigatíva, šport, automobilová kultúra – všetko bez príkras a bez cenzúry. Vystúpia tu napríklad Rasťo Chvála & Šulko z Garáž TV, Peter Bárdy a Rastislav Káčer so svojím populárnym podcastom, aj Bekim Aziri, ktorý si do svojho horúceho kresla posadí ďalšieho zaujímavého hosťa. Večer sa priestor premení na zónu pre dospelých s pikantnou diskusiou Mišky a Denisa z podcastu Sexuálna výchova.
Rodinná zóna s Turbo TV je dôkazom, že kvalitný obsah nepozná vekové hranice. O program pre najmenších sa postará Fíha Tralala so svojou pesničkovou šou. Deti si budú môcť v interaktívnom televíznom štúdiu vyskúšať moderovanie správ, ohlásenie počasia alebo si zaspievať pred kamerou. Staršie deti zaujmú zábavné chemické pokusy, ktoré sa budú odohrávať rovno pred ich očami. Popoludní sa rodičia môžu tešiť napríklad aj na Dondu, Lindu a Lenku z podcastu Mater amatér.
Vzdelávanie budúcich tvorcov
RecFest myslí aj na tých, ktorí sa chcú stať súčasťou kreatívnej komunity. Séria workshopov odkryje zákulisie úspešnej tvorby. Od zvládnutia algoritmov sociálnych sietí, cez storytelling a monetizáciu obsahu, až po využitie umelej inteligencie. Súčasťou festivalu je aj Orange podcastový inkubátor, ktorý dáva šancu novým talentom.
„Chceme ukázať, že tvorba obsahu nie je len o náhode a šťastí. Je to remeslo, ktoré sa dá naučiť. Naši špičkoví tvorcovia sa podelia o know-how, ktoré im pomohlo dostať sa na vrchol,“ dodáva Zuzana Remišová.
Fenomén, ktorý mení mediálnu krajinu
RecFest je odpoveďou na zásadnú zmenu v tom, ako konzumujeme obsah. Podcasty, reels, TikTok a YouTube videá sa stali neoddeliteľnou súčasťou nášho každodenného života. Festival prvýkrát na Slovensku vytvorí fyzický priestor, kde sa tieto digitálne svety pretavia do jedinečného zážitku.
„Je fascinujúce vidieť, ako sa prepájajú tradičné mediálne domy s nezávislými tvorcami. RecFest je dôkazom, že budúcnosť médií nie je o konkurencii, ale o spolupráci a vzájomnej inšpirácii,“ uzatvára Zuzana Remišová.
Praktické informácie
Dátum: 27. september 2025
Miesto: Edison Park, Bratislava
Web: www.recfest.sk
Vstupenky: V predaji na oficiálnej stránke festivalu
Festival sľubuje celodenný program od rána až do večera, street food zónu, merchandise svojich obľúbených tvorcov a množstvo interaktívnych aktivít pre všetky vekové kategórie.
Nahlásiť chybu v článku