Dominika Cibulková priznala, s ktorou časťou svojho tela nebola spokojná. Hoci schudla 25 kíl, nemá ju takú ako kedysi

Preslávil ju šport a všetko, čo v ňom dokázala, no momentálne sa o nej hovorí viac v súvislosti s chudnutím. Takmer každý ju pozná ako bojovníčku nielen na tenisových kurtoch, ale aj mimo nich. Zo zápasu s prebytočnými kilami vzišla Dominika ako jasná víťazka. Dnes o 25 kíl ľahšia radí ostatným ženám, ako dosiahnuť postavu snov a zbaviť sa nepekného tuku. Aj keď je dvojnásobná mamička so svojou figúrou veľmi spokojná, predsa len má na tele určitú partiu, ktorá sa rokmi zmenila.

Pri pohľade na fotografie Dominiky Cibulkovej spred roka a pol a zo súčasnosti ostáva každý v nemom úžase. Neskutočné, čo sa podarilo mamičke syna Jakubka a dcéry Ninky. Sen mnohých žien zhmotnila na sebe samej a ukázala, že možné je všetko. Stačí len chcieť, mať trpezlivosť a vyzbrojiť sa pevnou voľou a odhodlaním. Dominika vydržala a dnes si udržiava top postavu, z ktorej sa teší, ako uviedla v rozhovore pre eXtra.cz.

Hoci sa zdá, že ju tenisové kurty naučili nevzdávať sa, aj tak priznala, že chudnutie vôbec nebolo jednoduché. Dokonca ani pre takú osobnosť, ktorá mala disciplínu priam vytrénovanú. Našťastie to dotiahla do konca a prešla si úžasnou premenou.

Hoci sa po pôrodoch na ňu nalepili kilá navyše a držali sa jej ako kliešte, nikdy na to jej manžel Michal Navara nenarážal. Po svojom boku má muža, ktorého by jej mohla závidieť nejedna žena. „Takto som vyzerala, keď si ma bral, ale on bol vždy veľmi galantný a nikdy v živote mi nepovedal, že by som so sebou mala niečo robiť. Je to naozaj perfektný a empatický partner,“ vychválila Dominika do nebies svoju životnú lásku.

Zachránilo ju cvičenie i genetika

Keďže má inú konfekčnú veľkosť, čakajú ju zmeny v šatníku. „Veci sú mi veľké, takže s tým bude treba niečo spraviť,“ uviedla dvojnásobná mamička a prehovorila tiež o jednej časti svojho tela, ktorú už nemá ako za mlada.

Dekolt patrí zvyčajne medzi problematické partie tela a hoci z poprsia dokáže schudnúť každá žena, vekom sa mení jeho tvar aj pevnosť. „Musím povedať, že určite nemám prsia ako v 19. rokoch, ale mám skvelú genetiku a tým, že som i veľa cvičila, tak mi pekne držia. Myslím si, že sú stále veľmi v pohode, a naopak som rada, že mám menšie prsia,“ poznamenala Dominika.

Ako každá mamička by vedela rozprávať o tom, čo spraví s prsiami dojčenie. „Keď som kojila a mala som ich väčšie, bola som z toho hotová a priala som si, aby sa už zmenšili, takže som s nimi veľmi spokojná,“ pokračovala otvorene bývalá tenistka.