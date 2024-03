Prvýkrát favoritom v prieskume: Korčok by vyhral prvé kolo volieb, prezidentom by sa však nestal

Prezidentské voľby by koncom februára vyhral predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini so ziskom 51,7 percenta. Druhý by skončil bývalý minister zahraničných vecí Ivan Korčok, získal by 48,3 percenta hlasov voličov. Vyplýva to z prieskumu agentúry MEDIAN SK pre RTVS.

Prvé kolo prezidentských volieb by vyhral Korčok, získal by 36 percent hlasov. Pellegrini by skončil druhý s 32,7 percenta. Na treťom mieste by v prvom kole volieb skončil Štefan Harabin (11,2 percenta). Nasledovali by Igor Matovič (4,9 percenta) a Ján Kubiš (3,2 percenta).

Menej ako tri percentá by získali Krisztián Forró (2,7 percenta), Andrej Danko (2,2 percenta), Marian Kotleba (2,1 percenta), Patrik Dubovský (dve percentá), Róbert Švec (1,9 percenta) a Milan Náhlik (1,1 percenta).

Prieskum sa realizoval na reprezentatívnej vzorke 1214 respondentov v období od 23. do 27. februára 2024.