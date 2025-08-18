Prvá vec, ktorú si u vás ľudia všimnú v kuchyni: Podľa psychológov ovplyvňuje nielen vaše návštevy, ale aj vás samotných

Či už organizujete spoločenské posedenie alebo sa snažíte predať svoj dom, prvý dojem vzniká veľmi rýchlo – a podľa psychológov a dizajnérov je jedno miesto, na ktoré sa každý návštevník pozrie hneď, ako vojde do vašej kuchyne. A hoci vám to môže uškodiť, zároveň to môžete využiť vo svoj prospech.
Ako píše portál Yahoo, každá kuchyňa je iná, takže to, čo upúta pozornosť ako prvé, závisí od dizajnu a celkovej atmosféry. „Z psychologického hľadiska je prvá vec, ktorá upúta pozornosť v kuchyni, často spojená so zmyslovými vnemami a emóciami,“ vysvetľuje psychologička a programová riaditeľka AToN Center, Dr. Leslie Sanders. Práve preto sa väčšina ľudí pri príchode do kuchyne pozrie na kuchynskú linku a všimne si, či je čistá, alebo nie.
Alecia Taylor, dizajnérka kuchýň v Cabinet Now, potvrdzuje túto teóriu a dodáva: „Ak je pracovná doska zaprataná, môžete začať pochybovať, či tam vôbec chcete jesť.“
Okrem toho je dôležitou súčasťou príjemnej atmosféry v kuchyni aj vôňa. Nesnažíte sa preto upútať hostí len vizuálne, ale tiež pomocou čuchu. Vôňa čerstvej kávy, pečiva alebo sušienok môže okamžite vytvoriť útulnú atmosféru. Takéto vône môžu vyvolať príjemné spomienky – či už na lenivé víkendové rána alebo rodinné večere. „Takéto podnety vyvolávajú pozitívne spomienky a umožňujú človeku cítiť sa príjemne a pohodlne,“ hovorí Sanders.
2 veci, ktoré robia vašu kuchyňu na prvý pohľad neatraktívnou
Prvou vecou, ktorú by ste si mali všimnúť, je svetlo. Osvetlenie môže mať obrovský vplyv na celkový dojem z kuchyne, a to nie vždy v dobrom zmysle. „Zlé osvetlenie – najmä to hrozné, oslnivé fluorescenčné – môže z kuchyne v okamihu vysať všetko teplo,“ vysvetľuje Justin Miller, spoluzakladateľ a generálny riaditeľ Showplace HQ. Ostré osvetlenie môže skutočne zničiť atmosféru a spôsobiť, že priestor pôsobí chladne a nepriateľsky, aj keď všetko ostatné vyzerá skvele.
Okrem výberu správneho osvetlenia, je tiež veľmi dôležité zvoliť vhodnú farbu kuchyne a uistiť sa, že nevyzerá ako z nemocničného prostredia. „Dlho sa ľudia domnievali, že najbezpečnejšou voľbou sú biele skrinky, biele pracovné dosky a biele obkladačky,“ hovorí Taylor a dodáva: „Teraz to však vyzerá ako štandardná kuchyňa v novej stavbe – fádna a nudná. Kuchyňa by mala pôsobiť osobne a obývaným dojmom, nie ako prázdna tabuľa.“
Aby ste sa nevyhnutne nedostali do pasce nudného, príliš minimalistického priestoru, mali by ste skúsiť zakomponovať prvky, ktoré odrážajú váš štýl. Kombinácia textúr, výrazné obkladačky alebo dokonca niektoré živé doplnky môžu kuchyni dodať osobnosť, bez toho aby priestor pôsobil preplneným dojmom.
Nahlásiť chybu v článku